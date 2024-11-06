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«Замечена огромная щука»: ТКД приглашает псковичей на ледовое шоу

Театрально-концертная дирекция пригласила псковичей и гостей города на ледовое шоу «По щучьему велению», которое состоится 26 и 27 декабря в Ледовом дворце Пскова.

Видео: пресс-служба ТКД

«Срочные новости! В Пскове замечена огромная щука! Она направляется… на ледовое шоу "По щучьему велению"! Если даже щука не может пропустить это волшебное событие, то что уж говорить о нас с вами!» - пошутили в ТКД.

В Ледовом дворце оживёт русская народная сказка «По щучьему велению».

«Ледовое шоу, полное чудес и приключений, приглашает зрителей всех возрастов погрузиться в захватывающую историю, где добро, магия и любовь всегда побеждают. Дед Мороз и Снегурочка станут вашими проводниками в эту сказочную вселенную», - рассказали в ТКД.

Сюжет шоу разворачивается вокруг известной истории о простом деревенском парне Емеле. Его жизнь меняется, когда он встречает волшебную Щуку, исполняющую желания с помощью магического заклинания: «По щучьему велению, по моему хотению!». Благодаря её волшебству, Емеля отправляется в невероятное путешествие, которое приводит его в царский дворец. Там он встречает Марью-царевну, капризную и взбалмошную, которая под влиянием доброты Емели и чудес Щуки меняется, становясь доброй и весёлой. Однако на пути героев встают испытания: царь, категорически против брака своей дочери с деревенским парнем, делает всё, чтобы помешать их счастью. Но волшебство и искренние чувства преодолевают все преграды, и сказку ждёт счастливый конец, рассказали в ТКД.