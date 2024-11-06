Сотый показ спектакля «Метель» состоялся в Псковском театре драмы

В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина в сотый раз сыграли спектакль «Метель», а 15 декабря исполнилось 7 лет с момента премьеры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина
В 2017 году спектакль поставила в Пскове Алессандра Джунтини. Это был первый спектакль по Пушкину молодого итальянского режиссера, ученицы Вениамина Фильштинкого.
Художником выступила Вера Соколова, музыку для спектакля написал Илья Амелин, а хореографию поставила Илона Гончар.
В спектакле с момента его создания играют Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Анна Шуваева, Денис Кугай, Екатерина Миронова, заслуженные артисты России Ирина Смирнова и Виктор Яковлев. Изменилась только исполнительница главной роли: начинала Ксения Тишкова, теперь Машу играет Ксения Чехова.
По случаю праздничного показа театр приготовил зрителям небольшие памятные подарки – книжные закладки с картинками от главного художника Псковского драмтеатра Александра Стройло и цитатами из Пушкина.
Снова увидеть «Метель» в Псковском театре драмы можно будет 20, 28 и 30 декабря, 12 и 26 января.