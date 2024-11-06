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Сотый показ спектакля «Метель» состоялся в Псковском театре драмы

В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина в сотый раз сыграли спектакль «Метель», а 15 декабря исполнилось 7 лет с момента премьеры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

В 2017 году спектакль поставила в Пскове Алессандра Джунтини. Это был первый спектакль по Пушкину молодого итальянского режиссера, ученицы Вениамина Фильштинкого.

«Тема спектакля, как и у Пушкина, – Судьба с большой буквы. Еще: Бог, любовь, вина, наказание; конечно, каждый зритель видит свое. Хочешь не хочешь, а от судьбы не уйдешь. Герои вынуждены подчиниться воле рока. Но нравится ли персонажам, что всё так заканчивается? Счастливы ли они? Возможен ли другой финал? Я попыталась оставить эти вопросы открытыми. Думаю, это и задевает зрителей. Заставляет их сопереживать, волноваться. Так герои всё-таки влюбленные, или нет? Вся эта история для них – наказание? Ведь они заложники предписанной свыше ситуации. Они вынуждены повторять и повторять предназначенные для них роли. Они вынуждены жить в этой воронке предписанных обстоятельств и поворотов судьбы, из которой им никак не вырваться. Неужели это и есть счастье? Вроде бы комедия, шутка судьбы, а если вдуматься, всё довольно страшно», – говорит об идее спектакля режиссер.

Художником выступила Вера Соколова, музыку для спектакля написал Илья Амелин, а хореографию поставила Илона Гончар.

В спектакле с момента его создания играют Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Анна Шуваева, Денис Кугай, Екатерина Миронова, заслуженные артисты России Ирина Смирнова и Виктор Яковлев. Изменилась только исполнительница главной роли: начинала Ксения Тишкова, теперь Машу играет Ксения Чехова.

По случаю праздничного показа театр приготовил зрителям небольшие памятные подарки – книжные закладки с картинками от главного художника Псковского драмтеатра Александра Стройло и цитатами из Пушкина.

Снова увидеть «Метель» в Псковском театре драмы можно будет 20, 28 и 30 декабря, 12 и 26 января.