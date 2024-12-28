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В Псковском театре драмы состоялся 150-й показ спектакля «Пиковая дама»

В 150-й раз сыграли «Пиковую даму» и отметили 8 лет со дня премьеры 4 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, спектакль посетили больше 16 тысяч зрителей.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы

«Пиковая дама» – один из нескольких спектаклей-долгожителей театра. «Старше» «Пиковой дамы» в репертуаре только «Соседи» и «Ионыч». Более того, это второй спектакль в новейшей истории театра, дошедший до отметки в 150 показов (первым стал бэби-спектакль «Год Жирафа»), что говорит о большой любви публики к «Пиковой даме», отметили в театре.

По случаю юбилейного показа театр приготовил зрителям памятные сувениры с изображением пиковой дамы авторства главного художника театра Александра Стройло.

Повесть Пушкина в 2017 году поставил в Пскове режиссер Юрий Печенежский, это был его дебютный спектакль. На вопрос, почему он любит работать с произведениями Пушкина, постановщик отвечает так: «Меня привлекает его возвышенность, философичность, он не ведет разговоров о приземленных, бытовых проблемах, в которые не хочется окунаться. Пушкин вообще поднимает над землей». Художник спектакля – заслуженный художник РФ Александр Стройло. Репетитор по пластике – Илона Гончар.

В настоящее время роли исполняют: Александр Овчаренко/Алексей Ухов (Германн), Валентина Банакова (Графиня), Мария Фомина (Елизавета Ивановна), Владимир Свекольников/Георгий Болонев (Чекалинский), Денис Кугай (Томский), Ислам Галиуллин/Алексей Трофименко (Нарумов), Анатолий Кузьмин (Сурин). Три артиста действующего состава заняты в спектакле с момента премьеры: народный артист России Владимир Свекольников и Валентина Банакова сыграли в спектакле более ста раз, а Денис Кугай в роли Томского выходил к зрителям 150 раз.