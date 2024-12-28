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В Международный женский день Псковский театр драмы приглашает на комедию «Пигмалион»

В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина в Международный женский день, 8 и 9 марта, состоится семь показов спектаклей, включая детские утренние и взрослые дневные и вечерние показы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

На большой сцене в Международный женский день труппа представит комедию Бернарда Шоу «Пигмалион» о превращении цветочницы Элизы Дулиттл (актриса Александра Кашина) в светскую леди и зарождающихся чувствах между ней и ее учителем – профессором Хиггинсом (Максим Плеханов). В спектакле также заняты: заслуженная артистка РФ Ирина Смирнова, артисты Георгий Болонев, Андрей Кузин, Екатерина Миронова и другие.

Спектакль будет показан в выходные трижды: 8 марта в 19:00 и 9 марта в 13:00 и 19:00.

8 марта в афише также «Гимн любви» – концерт приглашенной актрисы и певицы Ирины Евдокимовой, программу которого составили песни о любви на разных языках (здесь и песни из кино, и французский шансон, и цыганский романс). 9 марта артистка сыграет моноспектакль «Посвящается Я…». В ее исполнении поэма Иосифа Бродского «Посвящается Ялте» превращается в напряженное детективное расследование в стихах.

Родителей с детьми от двух до шести лет театр приглашает в субботу и воскресенье в 11:00 на бэби-спектакль «Большое космическое путешествие». Это история о мальчике, мечта которого побывать в космосе однажды сбылась. Маленькие зрители вместе с артистами спектакля побывают на неизведанных планетах и познакомятся с их необычными жителями.