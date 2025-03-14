Псковский театр анонсирует замену спектакля «Лягушки» на 4 и 5 апреля

Псковский театр драмы объявил о вынужденной замене спектакля «Лягушки», показы которого запланированы на 4 и 5 апреля, по техническим причинам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени Александра Пушкина.
Изображение: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина
Вместо отменённого представления зрителям предложат альтернативные постановки:
Все билеты будут действительны.
«Приносим извинения за доставленные неудобства!» - отметили в театре.
Если зрителю не подходит замена, можно сдать билеты по месту покупки до начала замененного мероприятия (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора afisha_help@afisha.ru).