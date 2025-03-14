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Псковский театр анонсирует замену спектакля «Лягушки» на 4 и 5 апреля

Псковский театр драмы объявил о вынужденной замене спектакля «Лягушки», показы которого запланированы на 4 и 5 апреля, по техническим причинам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени Александра Пушкина.

Изображение: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Вместо отменённого представления зрителям предложат альтернативные постановки:

4 апреля зрители увидят спектакль «Соседи», начало в 18:30.

зрители увидят спектакль «Соседи», начало в 18:30. 5 апреля вниманию публики будет предложен спектакль «Ревизор», который начнётся в 18:00.

Все билеты будут действительны.

«Приносим извинения за доставленные неудобства!» - отметили в театре.

Если зрителю не подходит замена, можно сдать билеты по месту покупки до начала замененного мероприятия (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора afisha_help@afisha.ru).