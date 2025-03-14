Сцена / Спектакли

«Битва жизни» Диккенса станет последней премьерой театрального сезона в Пскове

Показы спектакля по новелле великого английского писателя Чарлза Диккенса состоятся 12 и 13 июля в Псковском театре драмы имени Александра Пушкина и станут заключительным премьерным показом театрального сезона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

«Эта история, полная глубоких размышлений о любви, самопожертвовании и быстротечности жизни, привлекает зрителей своей эмоциональностью и философским подтекстом, - рассказали в театре. - История — о любви и самопожертвовании, смысле жизни и ее необратимом быстром течении. Новелла великого английского романиста Чарлза Диккенса не входит в число самых популярных его произведений, однако историкам русского театра она хорошо известна. Именно "Битву жизни" (в постановке Николая Горчакова) Третья (Вахтанговская) студия Московского Художественного театра показала в 1924 году Константину Сергеевичу Станиславскому, и спектакль с правками великого режиссера вошел в репертуар МХАТа».

Теперь, спустя век, псковский режиссер Андрей Гончаров возвращается к этой новелле, создавая новую интерпретацию.