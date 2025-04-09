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Премьера спектакля «Каинова печать» состоялась в Пскове

Премьера спектакля «Каинова печать» состоялась Псковском театре драмы имени Пушкина 22 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Театр возвращает на сцену забытую пьесу видного русского писателя и драматурга ХХ века Леонида Андреева. Россия начала XX столетия. Затюканная экономка неопределенного возраста и ее дюжий любовник-дворник задумали убийство своего хозяина — прямого потомка Плюшкина и явной предтечи Корейко — до патологии, прижимистого, тайного миллионщика, чтобы завладеть его деньгами и во что бы то ни стало вырваться со дна общества.

Зрителей, интересующихся историей создания пьесы и ее сценической судьбой, театр отсылает к тексту театроведа Александра Вислова, написанному специально к псковской премьере.

Тимур Кулов в начале 2020-х годов стал одним из ведущих молодых режиссеров Татарстана. В декабре 2024 года в Псковском театре драмы с большим зрительским ажиотажем прошел фестиваль спектаклей режиссера «Кулов-фест». Вместе с Куловым над спектаклем работает художник Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург).

В главных ролях в спектакле — Ангелина Курганская (Василиса Петровна), Алексей Ухов (Яков), заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев (Кулабухов). В спектакле также заняты: лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева, Ислам Галиуллин, Ульяна Гноевая, Максим Митяшин, Александр Петровский, Андрей Ярославлев.

Первые показы спектакля Тимура Кулова «Каинова печать» пройдут 22, 23 и 24 апреля. Также до закрытия театрального сезона премьеру покажут в мае и июне.