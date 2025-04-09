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Три премьерных показа «Каиновой печати» прошли в Псковском театре драмы с аншлагом

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина представил премьеру спектакля «Каинова печать» в постановке Тимура Кулова. Спектакль по пьесе Леонида Андреева пополнил репертуар малой сцены театра. Публика тепло встретила премьеру 22, 23 и 24 апреля, отблагодарив постановщиков и исполнителей продолжительной овацией, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

В театре рассказали, что в отличие от других прославленных произведений известного русского писателя и драматурга Серебряного века Леонида Андреева, пьеса 1913 года «Каинова печать» практически не ставилась в театре: в 2025 году псковская драма воскрешает полузабытое произведение для публики.

Действие «Каиновой печати» происходит в России начала XX столетия. По сюжету затюканная экономка неопределенного возраста Василиса Петровна (артистка Ангелина Курганская) и ее дюжий любовник-дворник (Алексей Ухов) задумывают убийство своего хозяина — прямого потомка Плюшкина и явной предтечи Корейко — прижимистого, до патологии, тайного миллионщика Кулабухова (заслуженный артист РФ Виктор Яковлев), чтобы завладеть его деньгами и во что бы то ни стало вырваться со дна общества.

О выборе материала для постановки режиссер Тимур Кулов говорит так: «Мне кажется, что Леонид Андреев сегодня необычайно актуален — и я говорю не столько о событиях “Каиновой печати” (темы, заложенные драматургом, всегда будут современны), сколько о динамике, пульсации текста — он абсолютно сегодняшний. Задевает и главная тема: то зло, которое совершают главные герои, пытаясь победить другое зло, не приводит их к свету, а закручивает ком роковых событий. И поезд, в котором происходит действие нашего спектакля, неумолимо мчится то ли в бездну, то ли в пропасть, то ли к солнцу, то ли вглубь океана — герои не смогут его остановить, хотя изначально сами делали этот выбор».

Режиссер Тимур Кулов в начале 2020-х годов стал одним из ведущих молодых режиссеров Татарстана, а сегодня работает штатным режиссером в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени А.А. Брянцева. В декабре 2024-го в Псковском театре драмы с большим зрительским ажиотажем прошел фестиваль спектаклей режиссера «Кулов-фест». Вместе с Тимуром Куловым над спектаклем работали художник Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург).

Спектакль продолжает проект «Режиссеры из национальных регионов РФ в Псковском театре драмы им. А.С. Пушкина».

В главных ролях в спектакле — Ангелина Курганская, Алексей Ухов и Виктор Яковлев. В спектакле также заняты: Дарья Чураева, Ислам Галиуллин, Ульяна Гноевая, Максим Митяшин, Александр Петровский, Андрей Ярославлев.

Билеты на показы спектакля «Каинова печать» в мае закончились, театр приглашает зрителей посетить премьеру до закрытия сезона в июне.