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Спектакль-реконструкцию «На нашей улице Победа!» покажут псковичам 9 мая

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» приглашает псковичей окунуться в уникальное иммерсивное театральное пространство, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции.

Городская улица преобразится в живое действо, состоящее из увлекательных сюжетных линий. Гостей ждёт погружение в атмосферу прошлого через яркие эпизоды повседневной жизни, такие как история взаимоотношений водителя и нерадивого механика, диалог торгашей и милиции, сценка школьников, встреча фронтовиков и мгновение из жизни раненного солдата и медсестры. В постановках задействованы более двухсот исполнителей, включая профессиональных актёров и увлечённых любителей.

«Благодаря таланту и мастерству участников посетители смогут ощутить дух эпохи, насладиться зрелищностью каждого момента спектакля и даже быть вовлеченными в него. До встречи на улице нашей Победы! 9 мая, улица Ленина!» - отметили в ТКД.

Режиссер-постановщик - Борис Фиш.