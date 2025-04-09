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Премьера спектакля псковского театра «Глядя в небеса…» прошла с аншлагом

8 мая премьерный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…», посвященного 80-летию Великой Победы, прошел с аншлагом. На последней песне зал встал, чтобы почтить героев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Фотографии и видео: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина



В Псковском театре драмы стартовали показы спектакля-концерта «Глядя в небеса…», посвященного юбилею Победы. 8, 9, 10 и 11 мая театр пригласил зрителей на музыкальный спектакль «Глядя в небеса…» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева.

Спектакль посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сенатор от Псковской области Алексей Наумец и другие официальные лица региона.

Напомним, премьера Псковского академического театра драмы имени Пушкина посвящена светлой памяти солдат, павших в трудных боях за Отечество. Литературной основой стали подлинные исторические документы – письма с фронта и из фашистской оккупации 1941-45 годов, в основном написанные псковичами и жителями Псковской области. Актеры и музыканты театра исполнят песни военных лет и другие музыкальные произведения и стихи, посвященные войне и Победе.

⁠Постановка Дмитрия Месхиева, литературный текст и концепция Дмитрия Месхиева и Андрея Пронина, художественное оформление Александра Стройло, световое оформление Ильшата Саяхова, музыкальный руководитель, хормейстер – Елена Обухова, аранжировка музыки Елены Обуховой, Бориса Федотова.

В День Победы, 9 мая, показ спектакля будет благотворительным – на него приглашены люди, судеб которых непосредственно коснулась война, защитники Отечества разных поколений, юнармейцы.