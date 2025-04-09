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Спектакль «Смерть Тарелкина» в Пскове снимут с репертуара в этом сезоне

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина объявил о последних показах спектакля «Смерть Тарелкина», который будет снят с репертуара в этом сезоне. Они назначены на 31 мая и 21 июня (в этот день состоится прощальный показ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

«Жутковатая комедия Александра Сухово-Кобылина, наследующая сатирическому гротеску Гоголя и в чем-то предвосхищающая жестокий обэриутский абсурд, всегда манила театр: в сценическую историю "Смерти Тарелкина" вписаны громкие имена Мейерхольда и Товстоногова», - рассказали в театре.

Молодой режиссер Хуго Эрикссен, уже известный по работам в петербургской Александринке или московских Театре Вахтангова и «Практике», стремится отойти от сценической традиции зловещей комедии масок, прочно приросшей к пьесе Кобылина. Его спектакль – почти бытоподобный реализм. С одним важным исключением: это не историческая реальность 1860-х и не сегодняшний день, а 1990-е, вернее, миф о «лихих девяностых», живущий в массовом сознании и запечатленный в искусстве, преимущественно – в кино.

Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоялась в Пскове в 2021 году. В том же году спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска», участвовал в Биеннале театрального искусства в Москве, а в 2022-м – в Международном фестивале «Александринский» в Санкт-Петербурге. Вместе с режиссером Хуго Эрикссеном над спектаклем работали художник Ютта Роттэ и художник по свету Антон Поморев.

В главных ролях в спектакле: Денис Кугай (Тарелкин), Андрей Кузин (Варравин), Виктор Яковлев (Ох), Максим Плеханов (Расплюев). Также в спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Валентина Банакова, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Роман Сердюков, Камиль Хардин.

«С момента премьеры спектакль посмотрели больше пяти тысяч человек, для кого-то он стал любимым в репертуаре театра. К сожалению, со спектаклями рано или поздно приходится расставаться. Нам остается напомнить псковичам, что театр – искусство живое, и каждый показ спектакля неповторим. Не откладывайте посещение на неопределенное время – вдруг не успеете посмотреть. А спектакль "Смерть Тарелкина", который совсем скоро останется лишь в истории театра, приглашаем увидеть 31 мая и 21 июня», - заключили в театре.

Спектакль доступен по «Пушкинской карте». 18+