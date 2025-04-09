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«Первый театр» покажет на Днях Пушкинской поэзии премьерный спектакль для семейного просмотра

«Первый театр» покажет на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры премьерный спектакль для семейного просмотра «Пушкин.сказки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В музыкальном и визуальном оформлении использованы детские интерпретации сказок А.С. Пушкина и детские рисунки к сказкам. «Первый театр» объявил конкурс среди детей. Со всей России, из Калининграда, Челябинска, Москвы, Республики Крым, из Татарстана присылали аудиозаписи, картинки, видео и даже скульптуры из пластилина.

«В детских рисунках мы видим окружающий мир, а также скрытые от взгляда внутренние смыслы.Нарисованный Пушкин попадает в нарисованный детьми мир собственных сказок. Плавает с Русалкой в море, спасает Царевну-Лебедь от злого волшебника Черномора. Везде его сопровождает сказочный кот. А роли 33 богатырей исполняют зрители», - рассказали в ТКД.

Спектакль состоится 7 июня в 12.00 в музее-заповеднике «Михайловское».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.