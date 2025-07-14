Сцена / Спектакли

Премьера спектакля «Вишневый сад» состоится великолукском театре

27 и 28 сентября в 18:00 Великолукский драматический театр открывает 106 театральный сезон, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад» (16+) - это современный взгляд на известное произведение. Режиссер - Анна Морозова, художник-постановщик - Анна Полякова, сценическая адаптация драматурга Екатерины Тимофеевой.

«Чехов в классическом прочтении - это история об утерянном рае. Пьеса о гибели дворянских усадеб и переход их в руки буржуазии. Смена времен. Смена поколений. Мы поставили перед собой задачу приблизить современного зрителя к эмоциональному сопереживанию этой темы. Мы можем понимать проблемы дворян, но как нам сейчас ощутить это сердцем? Что могло бы быть для нас потерянным раем?» - рассказали в комитете культуры администрации Великих Лук.

Анна Морозова оттолкнулась от того, что лично для нее в наши дни значит «многоуважаемый шкаф».

«Приходя в дом к бабушке и дедушке, я увидела тот самый шкаф, к которому все относятся с пиететом - советский сервант. В нем несколько десятков лет живет сервиз, который достают только по праздникам. А из некоторых чашек даже не пили чай никогда за всю их историю существования. Из этого сравнения родилась концепция - а что, если тот самый рай, который уже никогда не вернуть, это советское время? Время радости для старшего поколения, время их счастливого детства и понятного, предсказуемого будущего. В 90-ые их мир рухнул, и страну заполонили "Лопахины", исчезли бесплатные квартиры, путевки, планы, накопления всей жизни превратились в ноль под подушкой. События показались мне очень похожими и актуальными, мы помним это время, наша душа откликается, наша память показывает нам личные картинки, обогащая историю своим опытом», - поделилась Анна Морозова.

Действие спектакля происходит в 90-ые годы. Имение представлено как пионерский лагерь, который предприимчивый Лопахин хочет разрушить и превратить в коттеджный поселок.