Дмитрий Месхиев: До 30% зрителей театра в Пскове составляют туристы

Доля туристов среди зрителей в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина достигает порядка 30% в сезон, что свидетельствует о популярности культурных учреждений Пскова далеко за пределами города. Об это в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» рассказал кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

«Мы, конечно, очень стараемся не опускать планку, и, конечно, мы очень радуемся тому, что театр посещают, кстати, не только псковичи. Очень много туристов, приезжающих в Псков, особенно из Москвы и Петербурга, целенаправленно, заранее покупают билеты, чтобы сходить в театр, и в сезон у нас бывает до 30% зрителей-туристов», - отметил режиссер.

По словам Дмитрия Месхиева, такой процент говорит о том, что деятельность театра известна далеко за пределами города и области.

«Псков - туристический город. Значит, про наш театр знают не только внутри. Конечно, очень положительный фактор присутствия туристов в залах театра», - заключил художественный руководитель.