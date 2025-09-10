Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы опубликовал афиши декабря и новогодних праздников

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина приглашает зрителей провести предновогоднюю пору и праздничные дни в театре. Труппа возьмет только два выходных дня — 31 декабря и 1 января, в остальные дни будет играть детские утренники, дневные и вечерние взрослые спектакли, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Афиша и фото: псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

В декабре зрителей Пушкинского театра ждет премьера спектакля «Баба Шанель» Николая Коляды в постановке режиссера Александра Суховского. В комедии о творческом кризисе самодеятельного хора пенсионерок будут заняты самые опытные артистки труппы Галина Шукшанова, Нина Семенова, Надежда Чепайкина, Ирина Смирнова, Валентина Банакова.

Театр приглашает на премьеру спектакля «Баба Шанель» 27, 28, 30 декабря и 2, 3, 4, 5 января. В связи с прогнозируемым ажиотажным спросом билетов на этот спектакль театр объявляет, что продажи будут открыты в субботу, 18 октября, строго в полдень.

Знаковое событие состоится в декабре в Псковском театре драмы при поддержке Министерства культуры РФ и организации «Деловая Россия» — I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». В нем примут участие 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Элисты, Ханты-Мансийска, Владимира, Казани, Великого Новгорода, Кирова. Совсем скоро театр сформирует афишу и пригласит на фестиваль зрителей.

Новогодним подарком для детей станет сказка «Слон и птичка» (6+) по произведению современной писательницы Анастасии Момот «Любимый слон» (режиссер Анатолий Кузьмин), перед показом которой зрителей ждет интермедия у елки с Дедом Морозом. Утренние спектакли для детей театр будет играть с 23 декабря по 5 января.

В праздничную афишу вошли также недавние премьеры и театральные хиты — свежий спектакль «Битва жизни» (25 декабря), комедии «Влюбленные» (23 и 28 декабря, 2 и 3 января) и «Пигмалион» (6 и 7 января), трагическая буффонада «Зойкина квартира» (4, 5 января), музыкальные спектакли «Перекресток» (30 декабря), «Постой, паровоз!» (26, 28 декабря и 3, 5 января) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (27 декабря и 9 января), спектакли, отмеченные премией «Золотая маска», «Ревизор» (8 и 9 января) и «Морфий» (10 и 11 января — 50-й показ спектакля!).

С 12 по 19 января труппа возьмет выходные, и театр откроет свои двери для зрителей снова 20 января. В псковском театре отметили, что в январе после перерыва будет снова показан спектакль Павла Зобнина «Дядя Ваня» по неувядающей чеховской пьесе.