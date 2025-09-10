Сцена / Спектакли

Хореографический спектакль для любителей творчества The Beatles покажут в Пскове

Любителей творчества The Beatles и современной хореографии приглашают на «Спектакль номер один», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Представьте себе: под шум в эфире и младенческий крик на легендарном пешеходном переходе Abbey Road рождается человек. Это начало захватывающего путешествия в мир танца и музыки, которое состоится 12 ноября в Псковской областной филармонии», - сообщили в ТКД.

Отмечается, что экспозиция «Спектакля номер один» плавно переносит зрителей из зала на сцену, создавая уникальную связь между ними.

«Постепенно светлеет, и мы видим группу людей в пиджаках, внимательно следящих за происходящим. Новорожденный обладает необычной, почти инопланетной пластичностью, делая свои первые неуверенные шаги. Зрители погружаются в магическое таинственное путешествие под музыку The Beatles, исполненную танцевальной компанией «Каннон Данс». Каждый танец отражает этапы человеческой жизни, наполненной любовью, взрослением и поиском себя», - добавили в ТКД.

Также в дирекции сообщили, что особого внимания заслуживает дуэтный номер Hey Jude в исполнении Руслана Низамова и Марии Павловой — нежная и трогательная история любви, внезапно сменяющаяся энергичным Los Paranoias. Несмотря на трудности, герои продолжают тянуться друг к другу, оставляя память о первой любви навсегда.

«Кирилл Назаров исполняет выразительное сольное выступление под The Fool on the Hill, а женский ансамбль в номере She’s Leaving Home контрастирует с ироничным мужским дуэтом под Tomorrow Never Knows. Финальная сцена под Let It Be дарит тепло и благодарность за наследие The Beatles, которое объединяет поколения. Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль», - подытожили в ТКД.

Подробности на сайте Псковской областной филармонии.