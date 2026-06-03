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«В глуши лесов сосновых»: выставки на въездах в «Михайловское» встречают гостей Пушкинского праздника

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В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», на стоянке у Поэтической (Праздничной) поляны и на въезде в музейный комплекс в Бугрово, открыты две экспозиции проекта «…Я могу творить». 


Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в музее, эти выставки приурочены к 200-летию завершения так называемой северной, михайловской ссылки поэта.

«Именно здесь, «в глуши лесов сосновых», поэт создал более ста произведений. Именно в псковском Михайловском он явил свету выдающиеся творения: трагедию “Борис Годунов“, центральные, “деревенские“ главы романа “Евгений Онегин“, поэму “Граф Нулин“, десятки стихотворений — признанных шедевров мировой литературы», — особо отметили в музее.

Выставочный проект «…Я могу творить» напоминает гостям музея бессмертные строки Пушкина. Их дополняют репродукции произведений живописи и графики из фондов Пушкинского заповедника — иллюстрации Игоря Ершова и Юрия Игнатьева, пейзажные работы Василия Звонцова, Вадима Смирнова, Бориса Козмина, Сергея Репина и многих других выдающихся мастеров отечественного изобразительного искусства. 

Новые выставки увидят все гости предстоящего LX Пушкинского праздника поэзии.

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