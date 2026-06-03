«В глуши лесов сосновых»: выставки на въездах в «Михайловское» встречают гостей Пушкинского праздника

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», на стоянке у Поэтической (Праздничной) поляны и на въезде в музейный комплекс в Бугрово, открыты две экспозиции проекта «…Я могу творить».
Фото: музей-заповедник «Михайловское»
Как рассказали Псковской Ленте Новостей в музее, эти выставки приурочены к 200-летию завершения так называемой северной, михайловской ссылки поэта.
Выставочный проект «…Я могу творить» напоминает гостям музея бессмертные строки Пушкина. Их дополняют репродукции произведений живописи и графики из фондов Пушкинского заповедника — иллюстрации Игоря Ершова и Юрия Игнатьева, пейзажные работы Василия Звонцова, Вадима Смирнова, Бориса Козмина, Сергея Репина и многих других выдающихся мастеров отечественного изобразительного искусства.
Новые выставки увидят все гости предстоящего LX Пушкинского праздника поэзии.