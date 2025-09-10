Сцена / Спектакли

Театр Ленсовета покажет спектакли, посвященные Марии Кюри и Сергею Довлатову, на сцене Псковского театра драмы

10-11 февраля 2026 года состоятся гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета в Пскове. На большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина будут показаны спектакли «В лучах» Анджея Бубеня и «Довлатов» Евгении Богинской, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

В основу своей пьесы «В лучах» современный польский драматург Артур Палыга поместил подлинные дневники и письма Марии Кюри, первой женщины, получившей Нобелевскую премию, единственного человека, удостоенного Нобелевской премии в двух различных науках — физике и химии, и первой в истории Сорбонны женщине-преподавательнице. Вместо легендарного великого ученого, вместо облеченной в бронзу мифической фигуры в лавровом венце перед зрителем в спектакле предстанет живая, земная женщина.

«Сила характера, чистота помыслов, требовательность к себе, объективность, неподкупность суждений — все эти качества редко совмещаются в одном человеке. Она в любой момент чувствовала, что служит обществу, и ее большая скромность не оставляла места для самолюбования», — говорит режиссер спектакля Анджей Бубень.

Роль Марии Складовской-Кюри исполнит Лаура Пицхелаури. Актриса служит в труппе театра им. Ленсовета с 2004 года, известна как одна из главных актрис Юрия Бутусова. В 2014 и в 2019 была номинирована на премию «Золотая Маска» за роли в спектаклях Бутусова «Макбет. Кино» (Леди Макбет) и «Гамлет» (Гамлет). За роль в спектакле «В лучах» получила Гран-при XIV фестиваля «Монокль» (2024).

Спектакль «В лучах» (16+) состоится 10 февраля на большой сцене Псковского театра драмы в 19:00.

В спектакль «Довлатов» по прозе одного из главных ленинградских писателей 1960-1970-х Сергея Довлатова вошли рассказы, написанные им в эмиграции: «Роль», «Полковник говорит — люблю», «Третий поворот налево», «Встретились, поговорили», фрагменты повестей «Заповедник» и «Иностранка», сборников «Наши» и «Чемодан».

Внимательно вглядываясь в довлатовских героев, режиссер Евгения Богинская расскажет историю, за мнимой легкостью которой прячутся обычные люди, потерявшиеся и пытающиеся обрести новые смыслы и опоры. Проза Довлатова в спектакле соединяется с песнями театрального режиссера и писателя Николая Русского, безвременно ушедшего из жизни в 2023 году.

В спектакле заняты артисты Евгения Евстигнеева, Александр Крымов, Анна Мигицко (одна из исполнительниц главной роли в спектакле Псковского театра драмы «Лягушки»), Римма Саркисян, Максим Ханжов, Всеволод Цурило, Лидия Шевченко, Иван Шевченко.

Спектакль «Довлатов» (16+) состоится 11 февраля на большой сцене Псковского театра драмы в 19:00.

Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета — один из самых известных театров Северной столицы. Творческие вехи театра связаны с именами таких режиссеров, как Исаак Кролль, Игорь Владимиров, Юрий Бутусов. В разные годы на сцене театра им. Ленсовета блистали Алиса Фрейндлих, Галина Короткевич, Георгий Жженов, Алексей Петренко, Анатолий Равикович, Михаил Боярский, Елена Соловей и другие замечательные артисты. Сегодня художественный руководитель театра — народная артистка России Лариса Луппиан, ученица Владимирова.

Отметим, это не первый опыт творческого взаимодействия двух театров. В 2023 году музыкально-поэтический спектакль Театра им. Ленсовета «Евгений Онегин. Страницы романа» открыл в Пскове ХХХ Пушкинский театральный фестиваль, а в 2017 году в рамках программы «Большие гастроли» труппа показала на псковской сцене спектакли «Город. Женитьба. Гоголь», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Без вины виноватые».

Труппа Псковского театра драмы в феврале 2026 года также выступит на сцене театра им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, зрителям будет показан спектакль «Ревизор».