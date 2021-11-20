Сцена / Выставки

Пугающе-завораживающие работы представит петербургская художница в Пскове

Выставка художницы из Санкт-Петербурга Ирины Васильевой «Приметы осени» откроется в псковской галерее «Цех» сегодня, 25 ноября, в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«В работах Ирины Васильевой повседневные предметы не просто красивы и иногда забавны, но грандиозны и величественны, и оттого неожиданно приобретают символическое вневременное измерение. Сюжеты работ Ирины Васильевой в буквальном смысле лежат на поверхности. Поэтому у выставки "Приметы осени" в галерее "Цех" есть название-двойник – "Предметы осени". Оно подчеркивает тематические и стилистические особенности взаимоотношений художника с предметом изображения, на которые обращают внимание многие зрители, не исключая и зрителей-искусствоведов», - отметили организаторы выставки.

Искусствовед Николай Благодатов называет пространство живописи Васильевой «бессобытийной средой, у которой своя глубокая внутренняя жизнь». А научный сотрудник Русского музея Екатерина Климова характеризует линогравюры художника, изображающие обыденные предметы, как «гротесковые, пугающе-завораживающие своей формальной и смысловой монументальностью».

Ирина Васильева – один из самых востребованных андеграундных петербургских художников своего поколения, отметили организаторы мероприятия.

Живописец, график, создатель объектов, авторских книг и мультипликации. В живописи она наследует традициям художников «арефьевского круга» - золотого фонда ленинградского неофициального искусства второй половины XX века.

«Работы Ирины Васильевой узнаваемы и своеобразны: ее отношение к объекту одновременно иронично и лирично, а пластическая манера строится на сочетании наивности и примитивизма с интеллектуальностью, техническим мастерством и утонченностью», - добавили в галерее «Цех».

Ирина Васильева родилась в 1970 году в Ленинграде. Окончила художественную школу имени Б. В. Иогансона при Академии художеств имени И. Е. Репина. Училась в Свободной Академии в мастерской кино- и видеорежиссуры Бориса Юханова. Участник группы «Митьки» с 1987 года, «Общества Любителей Живописи и Рисования» с 2005 года, «Васильки» - с 2010 года. Работы Ирины Васильевой хранятся в Государственном музее «Царскосельская коллекция», в Музее нонконформистского искусства, Музее современного искусства «Эрарта», а также во множестве частных коллекций. В настоящее время Ирина Васильева живет и работает в Кронштадте.

Выставка будет открыта для посещения в галерее «Цех» до 12 декабря, ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.