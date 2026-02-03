В изборском музее откроется выставка «Четвероногие герои СВО»

Выставка «Четвероногие герои СВО», посвященная случаям из фронтовой жизни и историям о животных на передовой, начнет свою работу 20 февраля в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Проект создан по мотивам одноименной книги рассказов петербургского писателя, участника специальной военной операции, подъесаула Всевеликого войска Донского, действительного члена Русского географического общества Александра Смирнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Несколько рассказов автора, посвященных животным, которые оказались рядом с российскими бойцами на СВО, проиллюстрированы художником Оксаной Хейлик.

«Выставка адресована как детской аудитории, так и взрослым, и рассказывает о четвероногих друзьях, оказавшихся на фронте рядом с российскими бойцами. Рассказы об овчарке с позывным Шарик, боевом крысе Соледара и медведе-танкисте – это не только истории о «братьях наших меньших», но прежде всего подлинные и живые свидетельствами мужества, человечности и доброты участников СВО», – отметили в музее.

Выставка откроется 20 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в музейной экспозиции, посвященной истории Изборска в период Великой Отечественной войны, и продлится до 31 мая 2026 года.