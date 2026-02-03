ID AHO прошла отбор на псковский фестиваль «Добрый рок»

По итогам отборочного тура «Добрый рок - поехали» группа ID AHO получила право выступить на фестивале «Добрый рок-2026», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Изображения и фото здесь и далее: группа «Отборочные концерты «Поехали» | Добрый рок 2026» в сети «ВКонтакте»

Выбор был сложным как для зрителей, так и для жюри, в состав которого вошли организаторы, партнеры, музыканты и постоянные посетители фестиваля.

ID AHO не впервые участвует в отборочном туре и, наконец, получила «путёвку» на фестиваль. Организаторы советуют другим коллективам не отчаиваться и дождаться конца апреля, когда у них появится шанс получить «счастливый билет».

Следующий отборочный тур «Добрый рок - поехали» состоится 21 февраля, на нем выступит группа «Элли Блэк» из Новосибирска.

Также гостями отбора станут группы Face off и «Питералитература» из Санкт-Петербурга.

