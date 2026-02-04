Петербургская группа FaceOFF выступит в Пскове на отборочном туре «Доброго рока»

Выступление петербургской группы FaceOFF состоится в Пскове 21 февраля в рамках отборочного тура фестиваля «Добрый рок 2026» под названием «Поехали!», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Изображение: группа «Добрый рок | Псков» в сети «ВКонтакте»

Отборочный концерт пройдет в баре «Нора» и начнется в 20:00.

Группа FaceOFF сочетает в своем творчестве элементы альтернативного рока, ню-метала и женского вокала.

Победитель отборочного тура «Поехали!» получит возможность выступить на фестивале «Добрый рок», который пройдет в июле в деревне Слопыгино Палкинского района.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют «Псковская Лента Новостей» и «Наше радио Псков» (103.0 FM).