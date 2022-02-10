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Выставка «Цвет земли» откроется в псковской галерее «Цех»

Выставка художника Алексея Кульбина «Цвет земли» откроется в псковской галерее «Цех» 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра дамы имени А. С. Пушкина

Это будет юбилейная, сотая, выставка в галерее «Цех», работающей при Псковском театре драмы с 2014 года. На открытии выступят музыканты театра.

«Основу экспозиции составят городские пейзажи, в первую очередь – петербургские, передающие удивительную вневременную атмосферу этого города – вполне осязаемого и при этом всегда ускользающего. Каждый дом, тень каждого прохожего здесь кажутся призраками прошедших эпох, неуловимыми и загадочными», - отметили в театре.

Художественная манера Алексея Кульбина строится на сложном сопоставлении цвета и пространства. Эта традиция живописно-пластического реализма, хранителями которой в середине прошлого века стали ученики и оппоненты Малевича (из них самым влиятельным для развития современного искусства, безусловно, был Владимир Стерлигов), укоренена в «классическом» петербургском авангарде.

У истоков этой традиции стоял прадед Алексея Кульбина – Николай Кульбин. Действительный статский советник, врач Генерального штаба и одновременно с этим – художник-авангардист, подвижник и меценат, Николай Кульбин создал теорию динамического развития вселенной, в ходе которого человек-творец постепенно преображается в «цвет земли».

«Живопись Алексея Кульбина отсылает не только в мистический Петербург Серебряного века, но и дальше – в Петербург Достоевского, Гоголя, Пушкина. Но Алексей Кульбин путешествует не только во времени, но и в пространстве, поэтому на полотнах, представленных в галерее "Цех", можно увидеть Севастополь, Феодосию, Арзамас и, конечно же, Псков», - обратили внимание в пресс-службе театра.

Алексей Кульбин родился в 1961 году в Ленинграде в семье известного художника-нонконформиста Георгия Ковенчука. Окончил художественную школу при Академии художеств, затем – Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. Мухиной (сегодня – СПбГХПА им. А.Л. Штиглица).

Член Союза художников России с 1991 года. Участник выставок в разных городах России, а также в Париже, Лондоне, Стокгольме, Осаке. Работы художника хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотеки, Красноярского государственного художественного музея, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств и во множестве частных собраний в России, Европе, США.

Галерея «Цех» располагается на улице Пушкина, 13А и работает ежедневно с 16:00 до 19:00.