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Выставка «Картинки» откроется в Пскове 1 декабря

Выставка графики известного псковского художника Ильи Семина под названием «Картинки» откроется 1 декабря в галерее «Цех». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«Посетителям псковских музейных и галерейных залов Илья Семин знаком, прежде всего, как живописец, создатель мифопоэтических пространственных миров, причудливо сочетающих бытовые предметы с аллегорическими фигурами, цветовую экспрессию с холодным аналитизмом. Коллеги по литературному и художественному цеху знают Семина как книжного художника и дизайнера, одинаково внимательного к поэтическому слову и к эстетической стороне книги как самостоятельного арт-объекта. Илья Семин – один из лидеров псковского творческого сообщества и нередко выступает в роли организатора культурных событий, он куратор галереи своего имени и продюсер авторских фестивалей, объединяющих художников, поэтов, фотографов из разных городов и даже стран», - рассказали в театре.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Илья Семин – художник, поэт, дизайнер, галерист, педагог. Родился в 1962 году в Пскове. В числе своих детских учителей называет художника Александра Силина и архитектора-реставратора Бориса Скобельцына.

В 1983 году окончил архитектурно-строительный техникум в Петербурге. В начале 1990-х жил в деревне Холомки Порховского района, в бывшей усадьбе князей Гагариных, где в 1920-е собирались многие петербургские художники и поэты. С 1995 года живет и работает в Пскове. Автор сборника стихов «N» (СПб, 1994). Участник российских и международных выставок. Основатель и куратор «Галереи Ильи Семина», издатель литературно-художественного альманаха.

Что касается выставки в галерее «Цех», ее инициатором выступил другой псковский художник и куратор – Дмитрий Яблочкин, задавшийся целью познакомить публику с творчеством Семина-графика.

«Правда, в случае Ильи Семина такая точная классификация оказалась затруднительной, поскольку выяснилось, что границы между видами искусства автор проводит хотя и строго, но самостоятельно. Формальным критерием отбора "картинок" для этой выставки стал лишь материал-основа каждого произведения – бумага. Во всем остальном царит разнообразие художественных материалов, тем, сюжетов и интенций», – рассказали организаторы выставки.

В театре отметили, что здесь и линейный рисунок, и акварель, и компьютерная печать, портреты и автопортреты, натурные пейзажи и эксперименты по конструированию пространства, эскизы к живописным работам и иллюстрации к литературным текстам.

«И все это визуальное многоголосие, которое в мастерской живописца, как правило, скрыто или служит лишь фоном для центральной работы на мольберте, в пространстве галереи способно мобилизовать контекстуальное воображение зрителя и создать портрет творческой личности куда более объемный, чем это позволяет программное высказывание самого художника», – добавили организаторы.

Открытие выставки «Картинки» пройдет 1 декабря в 18:00.

Галерея «Цех» располагается по адресу: улица Пушкина, дом №13а и открыта ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.