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Выставка графики Ильи Семина открылась в псковской галерее «Цех»

02.12.2022 18:04|ПсковКомментариев: 0

Выставка графики известного псковского художника, поэта, дизайнера, галериста, педагога Ильи Семина под названием «Картинки» открылась в театральной галерее «Цех» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Такая выставка в огромном списке Ильи Семина первая. Он никогда не показывал графику так полно. Мы старались отобрать работы так, чтобы все они были связаны между собой. Благодаря тому, что здесь представлены работы разных лет, мы можем проследить путь Ильи Семина как графика», – отметил на открытии экспозиции куратор выставки, псковский художник Дмитрий Яблочкин.

В случае Ильи Семина точное разделение работ на графику и живопись оказывается затруднительной – границы между видами искусства автор проводит хотя и строго, но самостоятельно. Формальным критерием отбора «картинок» для этой выставки стал лишь материал-основа каждого произведения – бумага, говорится в сообщении.

«Во всем остальном царит разнообразие художественных материалов, тем, сюжетов и интенций. Здесь и линейный рисунок, и акварель, и компьютерная печать, портреты и автопортреты, натурные пейзажи и эксперименты по конструированию пространства, эскизы к живописным работам и иллюстрации к литературным текстам», – отметили в драмтеатре.

 

Выставка Ильи Семина примечательна еще и потому, что работы псковских художников в театральной галерее «Цех» публика видит нечасто, а «Картинки» станут первой экспозицией из серии выставок, запланированных на следующий год.

«Мы наметили в течение 2023 года сделать серию выставок псковских художников. Кураторами станут с точки зрения графики и иконописи художник Дмитрий Яблочкин, а с точки зрения живописи и инсталляций – главный художник театра Александр Стройло. Мы планируем провести 8-10 таких выставок», – отметил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Выставка Ильи Семина «Картинки» в галерее «Цех» будет открыта до 20 декабря. Выставочный зал работает ежедневно с 12:00 до 19:00 по адресу: улица Пушкина, 13а. Вход свободный.

Теги: #галерея «Цех» #выставка #цех
Источник: Псковская Лента Новостей
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