Сцена / Выставки

Парк фонарей появится в Пскове

Парк фонарей «Тайны сказочных огней» будет работать в Финском парке Пскова с 25 декабря по 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области. Архивное фото.

Парк будет работать с 17:00 до 21:00.

Выставка представляет собой экспозицию конструкций в виде огромных светящихся арт-объектов (фонарей).

«"Тайны сказочных огней" – это более 250 фонарей различного размера, объединенные в 25 тематических композиций. Вас ждет встреча со сказочными героями - Щелкунчиком, Крысиным королем, Гулливером, Снежной королевой и многими другими персонажами. Все объекты невероятно детализованы, а их масштабы поражают своей грандиозностью и размахом», – отметили в ТКД.