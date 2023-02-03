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Фотофакт: Выставку пленэрной живописи монтируют в Пскове

Выставку художественных работ студентов и преподавателей Российской академии художеств имени И. Репина по итогам летнего и зимнего пленэров в Пскове и Изборске «Земля Псковская» монтируют в Пскове 3 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выставка откроется завтра, 4 февраля, в двух локациях в Пскове:

12:00 – выставка откроется в Псковском музее – заповеднике (Поганкины палаты),

16:00 – выставка откроется в выставочном зале регионального отделения Союза художников России.

Этот проект - результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств (ректор С. И. Михайловский) и частной фирмы скульптора и предпринимателя А. М. Мартьянова, создавшего усадьбу художников «Кебь». Обе выставки связаны с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств, или художников, окончивших Академию в разные годы.