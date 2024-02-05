Сцена / Выставки

Раскрасить аэростат смогут гости Дня Великих Лук на выставке «Россия начинается здесь»

В субботу, 31 августа, в 14:00 пройдет презентация города Великие Луки на выставке «Россия начинается здесь», где муниципалитеты региона представляют свои успехи и достижения. Выставка проходит в Финском парке Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, на главной сцене выставки выступят творческие коллективы и талантливые исполнители города: вокальный ансамбль «Традиция», хореографические коллективы «Жемчужина», «Белые росы», фольклорный ансамбль «Заряница», театр детской песни «Летний дождь», солисты Роман Зимин, Алина Жолобова, Сергей Капаев.

На малой сцене творческими коллективами и умельцами из города Великие Луки будут проводиться мастер-классы по изготовлению свечей, раскрашиванию аэростатов и наливных яблочек. Также обещают много развлечений для самых маленьких гостей выставки.