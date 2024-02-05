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Выставка живописи Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова» откроется 21 марта

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на открытие выставки живописи Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова» 21 марта в 17.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в экспозиции будет представлено около 20 работ в нефигуративном направлении - абстракционизме.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Также состоится небольшая лекция художника «Традиции в эпоху метамодерна и метавселенной» о методе изучения внутреннего и внешнего мира, о конце эпохи дегуманизации искусства, о новой искренности, новом романтизме и новой серьезности в современном искусстве. Все желающие получат в подарок буклет выставки.

«Для меня полистилизм абсолютно не представляет эклектику, которая печально известна бессмысленным смешением стилей и тенденций, но является моим методом познания мира, включая само искусство и его историю, особенно сейчас, в современную эпоху постмодернизма, когда стили почти исчезли, что даже в какой-то степени привело к определённому тупику в искусстве. Я рассматриваю полистилизм, прежде всего, как синтетическую тенденцию, позволяющую быть максимально свободным в области искусства, не беспокоясь о том, признаны ли вы соответствующими или нет. Эта тенденция требует только одного — сильного отношения к цвету и форме, к постоянному возрождению старых методов изобразительного искусства и созданию новых. Мой полистилизм исходит от таких традиционных направлений, как реализм, сюрреализм, аналитическое искусство и абстракция. Но для меня важно то, что каждая картина во многих отношениях является абстракцией чего-то изначально неабстрактного, но все же передает определённую внутреннюю сущность явлений. Это означает захват музыки, звуков, ритма и ощущения ландшафта, а не только физических элементов и структур, которые его населяют. Этакий синкретизм, психологический феномен, когда цвет вызывает у зрителя ощущение звука или музыки», - полагает Игорь Леонтьев.

Каждый сможет задать свои вопросы автору.

Игорь Леонтьев родился в Риге в 1957 году. Окончил Рижскую художественную школу имени Я. Розенталя (город Рига) в 1976 году, учился в Латвийской художественной академии. Также учился в частных художественных студиях у преподавателей Абрама Быкова и Виталия Каркунова. Является одним из организаторов группы рижских художников «Свободное искусство». Член Союза художников Латвии. Член Союза художников России. Участник латвийских, российских и международных выставок (Австрия, Германия, США). В 1991 году получил одну из первых премий на международной выставке «Золотая кисть» (город Москва). В начале 80-х годов работал художником- ювелиром на Рижской ювелирной фабрике. Сотрудничает с 1999 года с галереей Der Kunstraum (город Вена). Несколько работ были проданы в начале 2000-х годов на аукционе русского искусства Доротеум. Сотрудничал с издательством «Полярис» (город Рига), создавая иллюстрации к книгам по фантастике. Картины Игоря Леонтьева находятся в частных коллекциях Латвии, Австрии, Германии, Израиля, США, России, Швейцарии, а также в музее Оскара Кокошки (город Пёхларн, Австрия), в галерее «Der Kunstraum» (город Вена).