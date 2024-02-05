Сцена / Выставки

«Самолёты» конструировали на открытии выставки «Метафизика Пскова»

В Центральной городской библиотеке открылась выставка живописи члена Латвийского союза художников и Союза художников России Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной система города.

В экспозиции два десятка нефигуративных работ в стиле абстракционизма.

Поскольку Игорь Леонтьев сравнительно недавно переехал в Россию из Латвии, открывая эту выставку, библиотекари сказали, что благодаря ему художественный ландшафт Пскова изменился, а вернее, обогатился таким интересным явлением как полистилизм.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Чтобы объяснить этот свой творческий метод и философию современного искусства вообще, художник прочёл собравшимся лекцию «Традиции в эпоху метамодерна и метавселенной», которая вызвала горячую дискуссию.

Игорь Леонтьев рассказал, что в юности перепробовал многие направления изобразительного искусства и начинал как романтический сюрреалист, а к абстракционизму пришёл уже в зрелом возрасте.

Он также сказал, что выставленные в читальном зале библиотеки на Конной работы – это его переживания о Пскове: «Это та музыка у меня в голове, которая возникает от метафизики Пскова. Это образы медитативного характера, а когда ты смотришь на предмет в медитативном состоянии, ты видишь его неузнаваемым. Если вы посмотрели на мои работы и нашли для себя что-то интересное, то я считаю, что результат достигнут. Ведь искусство – это не только монолог, но и диалог (человеку нужен человек)».

При этом Игорь Леонтьев утверждает, что работает в традиции, потому что использует традиционную технику живописи, делает подмалёвок, продумывает композицию – то есть, «все формальные классические вещи в этих работах присутствуют». Ведь ему как нравился в детстве Шишкин – так до сих пор и нравится. Он очень любит Пластова, но вместе с тем на Игоря Леонтьева ещё в шестилетнем возрасте произвел неизгладимое впечатление Поллак, когда он увидел репродукцию его картины «Храм» в статье, которая яростно клеймила абстракционистов. По его словам, всё дело «в ньюансах».

Когда Игорь Леонтьев заговорил о современных российских художниках, и в частности про Покраса Лампаса, то его псковские коллеги зароптали, потому что многие из них разделяют искусство и «коммерцию в искусстве».

Поскольку в своей лекции Игорь Леонтьев отталкивался от трактата «Дегуманизация искусства» испанского философа Хотсе Ортеги-и-Гассета, художник Александр Вихров спросил его: «Если произошла дегуманизация искусства и в работу столько всего заложено, то зачем публике объяснять, что на ней происходит? Какой смысл в полотне, которое требует объяснения?»

Искусство, считает Игорь Леонтьев, это всегда придуманный мир. И не столько важна техника или стиль, в котором работает художник, сколько то, что он хочет сказать своим творчеством. Потому что когда художник рисует, допустим, красивую обнажённую женщину, то у него должна быть задача поважнее, чем изобразить эту конкретную женщину: «Иначе получится в лучшем случае эротика, а в худшем – порнография». Не зря же, напомнил Игорь Леонтьев, Рене Магритт однажды нарисовал очень реалистичную курительную трубку и подписал свою картину так: «Это не трубка».

«Красивая математическая формула тоже изящна. Казалось бы, что в ней красивого? Но некрасивый самолёт летать не будет. А ведь вот такие абстрактные вещи как математические формулы и позволяют сконструировать самолёт», - объяснил художник, предполагая, по-видимому, что те, кто будет смотреть на его работы, создадут на их основе какие-то свои «самолёты».

Собравшиеся тут же спросили у Игоря Леонтьева: «Так значит, в современном искусстве вообще нет критериев?». «Полная свобода», - подтвердил он.

А художник Ярослав Иванов поинтересовался у Игоря Леонтьева, как тот выражает свою внутреннюю сущность и есть ли у него какой-нибудь образ, в котором она проявляется (потому что сам Ярослав проявляет себя в работах в виде «внутренней обезьяны» и «второго Нерона»).

«Да, искусство – это манифестация самого себя», - согласился Игорь Леонтьев. Но отказался раскрывать секрет, как выглядит его внутренняя сущность: «Это очень страшно».

Игорь Леонтьев родился в Риге в 1957 году, окончил Рижскую художественную школу им. Я. Розенталя (г. Рига) в 1976 году, учился в Латвийской художественной академии, а также в частных художественных студиях у преподавателей Абрама Быкова и Виталия Каркунова. Является одним из организаторов группы рижских художников «Свободное искусство», участвовал в латвийских, российских и международных выставках (Австрия, Германия, США). В 1991 году получил одну из первых премий на международной выставке «Золотая кисть» (г. Москва). В начале 80-х годов работал художником-ювелиром, сотрудничает с галереей Der Kunstraum (г. Вена). Несколько его работ были проданы в начале 2000-х годов на аукционе русского искусства Доротеум. Также сотрудничал с издательством «Полярис» (г. Рига), создавая иллюстрации к книгам по фантастике. Картины Игоря Леонтьева находятся в частных коллекциях Латвии, Австрии, Германии, Израиля, США, России, Швейцарии, а также в музее Оскара Кокошки (г. Пёхларн, Австрия), в галерее «Der Kunstraum» (г. Вена).

Выставка его картин в читальном зале библиотеки на Конной в Пскове будет работать до 14 апреля.