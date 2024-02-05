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Выставку карикатуры откроют в Пскове к 1 апреля

Первоапрельская выставка карикатуры Валерия Тарасенко откроется в Доме офицеров Пскова 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Фото: Дом офицеров Пскова

Карикатуры Валерия Тарасенко публиковались в «Крокодиле», «Известиях», «Работнице», он был удостоен престижной премии «Золотой телëнок».

«Его стиль узнаваем благодаря мастерской композиции и выразительной линейной графике. Выставка карикатуры - это прекрасный повод увидеть часть из его работ и пообщаться с карикатуристом», - рассказали в Доме офицеров.

Выставка откроется в 18:00 по адресу: Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5.