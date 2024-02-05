Сцена / Выставки

В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк»

В Псковской областной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова 14 апреля в 14:00 состоится открытие выставки, посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Библиотека имени В.Я. Курбатова

Выставка под названием «Наш бессмертный полк» представит 20 графических работ, созданных лучшими учениками Детской художественной школы Пскова за последние несколько лет.

Посетители смогут увидеть уникальные произведения искусства, отражающие память и уважение к подвигам защитников Отечества.