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Реплика Донецкого: «Сами виноваты», ибо «тунеядцы и алкаши»

Никогда такого не было, и - вот те на! Российские чиновники и депутаты продолжают шокировать россиян своими одиозными высказываниями, неизменно вызывая в коллективном обывателе «гроздья гнева», как водится, тут же тиражируемые и размножаемые в миллионах аккаунтов соцсетей.

Очередной скандал спровоцировал руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, который объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их якобы «недостаточным трудолюбием», цитирую: «На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев (фото: idelreal.org)

Еще более запредельную по цинизму реплику выдал намедни депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, как говорится, на голубом глазу заявивший, что люди, получающие пенсии в восемь тысяч рублей, - это «тунеядцы и алкаши», мол, они «сами виноваты» в том, что у них такая маленькая пенсия: «Каждый получает такую пенсию, какую заслужил». Депутат Набиев рассказал, что работал на предприятии, где его коллеги получали пенсию и в 16, и в 20 тысяч рублей, потому что трудились, а вот малоимущий, - цитирую: «....сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком».

Гасан Набиев (фото: http://bloknot-volgograd.ru/)

Я даже не стану разбирать здесь, в чем эти персонажи не правы. Уверен, что всякий вменяемый и образованный человек способен сделать собственные выводы. Но признаем, что это прямо уже какая-то эпидемия самодовольной глупости со стороны чиновников или некий тренд, что-то вроде «новой искренности»: регулярно выдавать в эфир и онлайн мнения, вызывающие недоумение и злобу у населения. Ну вот будто специально!

Мы еще не забыли эпохальное заявление главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких: «Государство ничем не обязано молодежи, потому что не просило их родителей рожать». Или рассуждения «под смартфон» саратовского министра труда Натальи Соколовой, доказывавшей неразумным гражданам, что можно легко пропитаться «макарошками» на три с половиной тысячи рублей в месяц и прекрасно себя чувствовать: «Вы станете моложе, красивее и стройнее!» Или воспоминания сенатора от Брянской области Екатерины Лаховой о том, что во время Великой Отечественной войны у людей вообще не было «потребительской корзины». И так далее. Примеры можно продолжить.

И вот очередные «перлы». Что это? Народ теряется в догадках. Как это объяснить?

Объяснение первое, бытовое и психологическое. Они действительно так думают и, более того, не считают нужным скрывать свои убеждения. Наши чиновники и депутаты - по сути, отдельное сословие, оторвавшееся от насущных нужд и забот вверенного им «глубинного народа». Чего уж скрывать, для многих из них размер средней зарплаты россиянина (не по статистике, а реально средней) - это один раз сходить поужинать в ресторан.

Замечу, речь не о каких-то олигархах-небожителях, хотя и те периодически что-то «ляпают». Во всех последних случаях речь идет преимущественно о чиновниках регионального уровня. Большинство из них, опять же, никак не зависят от воли избирателя: чиновники назначаются губернаторами. Да и депутаты от правящей партии «Единая Россия», по существу, тоже своего рода «назначенцы», поскольку в «заксобрания» проходят по спискам или по заранее «отфильтрованным», беспроигрышным избирательным округам. Так зачем им думать о нуждах и мнении каких-то нищебродов? Собственно, они так прямо и говорят: в своем нищебродстве россияне виноваты сами. Плохо работают, алкаши и тунеядцы.

Второе объяснение, медийное и отчасти конспирологическое. Появление подобных высказываний в информационном поле - часть общей кампании. Примечательно, что два последних высказывания тиражировали не какие-то маргинальные оппозиционные сайты, а федеральные и вполне провластные СМИ - РИА «Новости» и «Лента». Скандальную тему часто подхватывают и озвучивают в своих пропагандистских ток-шоу и федеральные телеканалы - Первый и ВГТРК.

Ничего нового никто не придумал. Работают ребята достаточно примитивно и предсказуемо. Существует давно апробированный медийный трюк - отвлекать внимание и «канализировать протест», что называется, «переводить стрелки» с истинных целей на мнимые.

Настоящая причина тиражирования хамских высказываний чинуш - резко снизившийся рейтинг доверия президенту Путину как результат «пенсионной реформы». По последним данным ВЦИОМ - 32%. Значит, в реальности, как говорят специалисты, в полтора-два ниже, примерно 16-20%. А это уже почти катастрофа для «отца народа».

Вот пропагандисты и стараются, пытаясь реанимировать старый миф о «добром царе» и «злых боярах». Ну, а «глубинный народ» всегда поможет репостом. «Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот - хоть завязочки пришей».

Александр Донецкий