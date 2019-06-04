Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Титан Моглинского разлома
выбираем текстильные тапочки
производство пэт-гранул от и до
Как помыть машину бесплатно?
О неравном бое с пармезаном
Чтоб сказку сделать болью?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Александр Донецкий Публикаций: 331
04.06.2019 10:253 Реплика Донецкого: Мы рождены, чтоб сказку сделать болью? 27.05.2019 18:152 Реплика Донецкого: Ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству! 20.05.2019 19:596 Реплика Донецкого: Голые пионерки 23.04.2019 15:384 Реплика Донецкого: Чудеса маркетинга от «Псковпассажиравтотранса» 16.04.2019 16:388 Реплика Донецкого: Славная скорбь на закате Европы Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 03.06.2019 19:478 Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове 01.06.2019 13:5810 Фотофакт: В Пскове на праздновании 75-летия 334-го авиаполка смешались в кучу кони, люди, все ругаются 03.06.2019 12:296 Псковичей ждет аномальная жара 01.06.2019 16:308 В Пскове на празднике 75-летия 334-го авиаполка состоялся воздушный парад. ФОТО 02.06.2019 05:153 Машина с псковскими номерами влетела в скопление людей на перекрестке в Петербурге. ВИДЕО
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Мы рождены, чтоб сказку сделать болью?

04.06.2019 10:25|ПсковКомментариев: 4

В субботу, 1 июня, в Пскове торжественно отметили 75-летие Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Воздушный парад, как говорят, зрителям понравился. Летчики были на высоте, как в прямом, так и в переносном смыслах. Можно посмотреть фото. Мощно, эффектно и красиво! А вот то, что творилось внизу, на земле, настроение сильно подпортило.

Да что там «подпортило»! Скажем прямо: произвело крайне удручающее впечатление. Соцсети псковичей заполнены возгласами возмущения и досады. Псковичи обвиняют организаторов воздушного шоу в том, что те элементарно не подумали, не позаботились о людях. «Беспредел, провал, позорище» - это еще самые мягкие оценки. Фотографии, опять же, прилагаются. Перефразируя старую песню: «Мы рождены, чтоб сказку сделать болью?»

Горожане пишут о чудовищной автомобильной пробке на Крестовском шоссе, о нехватке автобусов, о никакой организации, о хамстве военных. Смотришь на несчастных взрослых и детей, столпившихся у КПП, и думаешь: «Слава богу, сам не поперся, ума хватило». Если праздничное авиашоу сопряжено с подобным экстримом, то - ну его! Здоровье и нервная система всяк дороже.

И все-таки, вот сейчас, постфактум, стоит задать несколько вопросов, поскольку ситуация, подобная этой, у нас явно не последняя. Псковичи уже пережили транспортный коллапс 2 сентября прошлого года на представлении пилотажной группы «Русские витязи». Тогда, помнится, возмущению тоже не было предела. Однако тот экстремальный опыт организаторов нынешнего летного шоу в Крестах ничему не научил.

Научит ли чему-то субботний? Что-то сомневаюсь. Похоже, испытания людей на прочность во время проведения военных праздников, на которые богат наш город воинской славы, входит в комплект празднования как своего рода необходимый бонус. Хочешь посмотреть в небо, помучайся на земле. И детей своих помучай. Чтобы не было пустых иллюзий, чтобы с детства знали, в какой стране живут. 

Судя по тому, что ни военные, ни городские власти до сих пор никак не прокомментировали ситуацию, они считают ее нормальной. Сами, мол, виноваты. Потому что - быдло! Надо же понимать, что город не резиновый, и, когда толпы жаждущих зрелищ ломятся на территорию между прочим военного, то есть с ограниченным доступом, объекта, жди всяких неприятностей. Удивительно, как вообще никого еще не задавили, не покалечили.

Да, наверное, возможен и такой подход. Никто никому ничем не обязан. Город с его морально и физически устаревшей инфраструктурой сам по себе, и дислоцирующиеся в городе военные части - тоже сами с усами. Однако не очень тогда понятно, зачем битую неделю накануне зазывали на свой праздник горожан? Звали, обещая не только эффектное воздушное шоу, но и вкусную кашу. Наверное, хотели, чтобы праздник запомнился.

Что ж, стоит признать: своего организаторы добились. Многие жители действительно запомнят авиашоу в Крестах надолго. Только не с самой лучшей стороны. А ведь существуют еще и требования элементарной безопасности на массовых мероприятиях. С этим тут как? Пока обошлось без беды. Будем ждать? Мы не даем никаких рекомендаций или советов; не наше это дело. Мы просто задаем вопросы. Кто-то ведь должен их задать. А кто-то обязан и ответить.

Александр Донецкий

Теги: #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 1136 человек
04.06.2019, 11:230 Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки» 04.06.2019, 10:550 Перед судом предстанет 46-летняя псковичка, обвиняемая в хищении более 2 млн рублей, принадлежащих управляющей компании 04.06.2019, 10:470 У Росреестра появились сайты-двойники 04.06.2019, 10:470 Фотофакт: Пьяная автолюбительница влетела в грузовик у псковского отделения полиции
04.06.2019, 10:370 Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева станет гостем программы «Эхономика» 04.06.2019, 10:324 Эксперт: Псков является примером в плане взаимодействия с ассоциацией «Здоровые города» 04.06.2019, 10:254 Реплика Донецкого: Мы рождены, чтоб сказку сделать болью? 04.06.2019, 10:190 В Пустошкинском районе поджог стал причиной пожара в жилом доме, есть пострадавшие
04.06.2019, 10:170 Молодой человек погиб в ДТП в Опочецком районе 04.06.2019, 10:040 Выявлены нарушения в команде ведомственной охраны железной дороги в Великих Луках  04.06.2019, 10:030 Разработаны два варианта российских электронных паспортов 04.06.2019, 09:580 В Великих Луках с территории завода украли чугунные плиты
04.06.2019, 09:550 До 30 градусов ожидается в Петербурге в дни ПМЭФ 04.06.2019, 09:510 Дорожники приступают к капитальному ремонту водопропускных труб на трассе Р-56 в Псковской области 04.06.2019, 09:440 В Гдовском районе ресурсоснабжающая организация указывала в квитанциях сумму за еще не оказанные услуги отопления 04.06.2019, 09:360 Прекращена авиационная деятельность посадочной площадки ООО «Транснефть-Балтика» в Великолукском районе
04.06.2019, 09:260 Инфляция в СЗФО снижается второй месяц подряд 04.06.2019, 09:220 Оформить и оплатить посылку можно в приложении Почты России 04.06.2019, 09:141 Роспотребнадзор нашел в чае плесень и бактерии 04.06.2019, 09:020 Какие продукты можно купить в июне со скидкой, рассказали в магазинах «Деревня Соловьи»
04.06.2019, 08:530 Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ 04.06.2019, 08:410 Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам 04.06.2019, 08:360 Мемы, связанные с именем Пушкина, представят в Петербурге 04.06.2019, 08:230 Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
04.06.2019, 08:160 Храм св. Николая в Псковском Устье: где же все-таки начинается Россия? 04.06.2019, 08:001 Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами 04.06.2019, 07:550 ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО 03.06.2019, 22:500 WADA похвалило РУСАДА
03.06.2019, 21:480 Названы российские курорты с самым дешевым жильем 03.06.2019, 21:291 Альбом с видами осеннего Пушкиногорья вышел в свет в Белоруссии 03.06.2019, 21:1710 Студентов без педагогического образования могут допустить к работе в школе 03.06.2019, 21:0111 Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался от толпы незнакомцев
03.06.2019, 20:361 Администрация Пскова объявила аукцион на строительство детского сада в Овсище 03.06.2019, 20:192 Гражданин Бангладеш задержан при попытке попасть из России в Эстонию вплавь 03.06.2019, 20:030 Как избежать пожара, рассказали жителям Острова 03.06.2019, 19:478 Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове
03.06.2019, 19:180 ВЦИОМ: Более трети россиян хотели бы пройти отбор в космонавты 03.06.2019, 19:010 Жажда выпить заставила великолучанина совершить кражу 03.06.2019, 18:430 Конкурс детского рисунка на асфальте прошел в Великих Луках 03.06.2019, 18:310 «Вот оно какое, наше лето…»
03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 18:200 Команда из Палкинской школы приняла участие в соревнованиях по робототехнике в Минске 03.06.2019, 18:082 Псковский Росреестр провел рабочую встречу с кадастровыми инженерами 03.06.2019, 17:590 Псковичей ждет жаркий вторник без осадков
03.06.2019, 17:500 Команда псковских и рязанских курсантов стала бронзовым призером чемпионата по мини-футболу среди вузов ФСИН России 03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019, 17:431 На конкурс музыки для Гимна Псковской области поступило 17 заявок 03.06.2019, 17:411 Две машины, осуществлявшие незаконный ввоз яблок, задержаны в Псковской области, продукция уничтожена
03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:300 Полиция Австралии пересаживается на электромобили 03.06.2019, 17:301 Михаил Ведерников выяснит причину невозможности псковских театров пробиться к зрителям из детских садов и школ 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике
03.06.2019, 17:110 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие «Столбушинский продукт» 03.06.2019, 17:020 Великолукский театр увеличил доходы от своих постановок в два раза 03.06.2019, 17:010 Оркестр Северо-Западного округа войск Росгвардии принимает участие в фестивале «Мелодия на страже» 03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике
03.06.2019, 16:510 Псковский Молодежный центр выиграл президентский грант на проведение фестиваля «Кукарача» 03.06.2019, 16:490 «Единая Россия» начала предварительное голосование по довыборам в Псковское областное Собрание 03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток» 03.06.2019, 16:460 В детском саду «Росинка» великолукского Переслегино состоялось мероприятие социального профсоюзного проекта по театрализованной деятельности
03.06.2019, 16:323 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника 03.06.2019, 16:300 Под видом косметики в Псковскую область пытались ввезти свежие яблоки и овсяные хлопья 03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус 03.06.2019, 16:101 Сбербанк поддержит проведение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
03.06.2019, 16:071 Яхт-клуб и веревочный парк планируют развивать на базе отдыха «Волынь» в Куньинском районе 03.06.2019, 16:032 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев 03.06.2019, 15:550 Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области 03.06.2019, 15:431 Назван самый успешный регион России
03.06.2019, 15:422 В Усвятском районе пограничники задержали «Мерседес-Бенц» с 14 гражданами Украины 03.06.2019, 15:280 Школьники города узнают о цифровой экономике в лагере труда и отдыха ПсковГУ 03.06.2019, 15:150 Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России 03.06.2019, 15:100 Псковские спортсмены завоевали призовые места на международных соревнованиях по гребному спорту
03.06.2019, 15:090 Инвестиционная комиссия одобрила проект по строительству молочной фермы в Новосокольническом районе 03.06.2019, 15:050 В великолукской детской больнице прошел мастер-класс по лепке 03.06.2019, 15:043 Александр Котов внес в Собрание законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов 03.06.2019, 14:500 В акции «Безграничное чтение» приняли участие студенты и преподаватели колледжа искусств
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.