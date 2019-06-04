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Реплика Донецкого: Мы рождены, чтоб сказку сделать болью?

В субботу, 1 июня, в Пскове торжественно отметили 75-летие Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Воздушный парад, как говорят, зрителям понравился. Летчики были на высоте, как в прямом, так и в переносном смыслах. Можно посмотреть фото. Мощно, эффектно и красиво! А вот то, что творилось внизу, на земле, настроение сильно подпортило.

Да что там «подпортило»! Скажем прямо: произвело крайне удручающее впечатление. Соцсети псковичей заполнены возгласами возмущения и досады. Псковичи обвиняют организаторов воздушного шоу в том, что те элементарно не подумали, не позаботились о людях. «Беспредел, провал, позорище» - это еще самые мягкие оценки. Фотографии, опять же, прилагаются. Перефразируя старую песню: «Мы рождены, чтоб сказку сделать болью?»

Горожане пишут о чудовищной автомобильной пробке на Крестовском шоссе, о нехватке автобусов, о никакой организации, о хамстве военных. Смотришь на несчастных взрослых и детей, столпившихся у КПП, и думаешь: «Слава богу, сам не поперся, ума хватило». Если праздничное авиашоу сопряжено с подобным экстримом, то - ну его! Здоровье и нервная система всяк дороже.

И все-таки, вот сейчас, постфактум, стоит задать несколько вопросов, поскольку ситуация, подобная этой, у нас явно не последняя. Псковичи уже пережили транспортный коллапс 2 сентября прошлого года на представлении пилотажной группы «Русские витязи». Тогда, помнится, возмущению тоже не было предела. Однако тот экстремальный опыт организаторов нынешнего летного шоу в Крестах ничему не научил.

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Научит ли чему-то субботний? Что-то сомневаюсь. Похоже, испытания людей на прочность во время проведения военных праздников, на которые богат наш город воинской славы, входит в комплект празднования как своего рода необходимый бонус. Хочешь посмотреть в небо, помучайся на земле. И детей своих помучай. Чтобы не было пустых иллюзий, чтобы с детства знали, в какой стране живут.

Судя по тому, что ни военные, ни городские власти до сих пор никак не прокомментировали ситуацию, они считают ее нормальной. Сами, мол, виноваты. Потому что - быдло! Надо же понимать, что город не резиновый, и, когда толпы жаждущих зрелищ ломятся на территорию между прочим военного, то есть с ограниченным доступом, объекта, жди всяких неприятностей. Удивительно, как вообще никого еще не задавили, не покалечили.

Да, наверное, возможен и такой подход. Никто никому ничем не обязан. Город с его морально и физически устаревшей инфраструктурой сам по себе, и дислоцирующиеся в городе военные части - тоже сами с усами. Однако не очень тогда понятно, зачем битую неделю накануне зазывали на свой праздник горожан? Звали, обещая не только эффектное воздушное шоу, но и вкусную кашу. Наверное, хотели, чтобы праздник запомнился.

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Что ж, стоит признать: своего организаторы добились. Многие жители действительно запомнят авиашоу в Крестах надолго. Только не с самой лучшей стороны. А ведь существуют еще и требования элементарной безопасности на массовых мероприятиях. С этим тут как? Пока обошлось без беды. Будем ждать? Мы не даем никаких рекомендаций или советов; не наше это дело. Мы просто задаем вопросы. Кто-то ведь должен их задать. А кто-то обязан и ответить.

Александр Донецкий