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Реплика Донецкого: Социомутанты Икс

Как-то неожиданно подоспел славный юбилей: исполнилось 10 лет, как состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Псковской области, с которого началась история этого общественно-государственного мутанта, созданного в умственных лабораториях Кремля специально для того, чтобы осуществлять непорочную связь между государством в лице губернской власти, местным парламентом, муниципалитетами и разношерстными общественными организациями, имя коим, может быть, и не легион, но много.

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В стране существует как бы старший мутант - Общественная палата России, куда привлекаются всякие важные и известные люди, и младшие мутанты в регионах; назовем их, допустим, социомутантами Икс. Вот псковский социомутант Икс начал свою жизнедеятельность 4 июня 2009 года. Почему «мутант»? Ну, потому, что вот такое это удивительное создание, призванное имитировать в нашей абсолютистской державе слабенькие демократические институты. Словно человек-паук, обладающий сразу и внешностью человека, и сверхспособностями мощного членистоногого, общественная палата связывает видимыми и невидимыми нитями государственную власть и так называемое «гражданское общество», которое, как принято считать, в России крайне неразвито. И вот в осуществлении этой связи (и контроля) и заключена, по замыслу кремлевских демиургов, главная функция нашего мутанта.

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А почему «Икс»? Да потому, что для большинства населения результаты жизнедеятельности этого организма остаются неизвестными. Как было принято выражаться в лихие девяностые: а есть ли от этого органа какая-то толчина? Ну, разумеется, сами члены и многочлены палаты заявят, что польза имеется. Как-никак, за десять лет сменилось четыре состава, через палату прошло около ста человек, «лучших людей города и области», изображают бурную деятельность целых 9 комиссий (не станем их перечислять, это утомительно, но, например, имеется комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям, или комиссия по противодействию коррупции), а главное, всякий гражданин, кто бы он ни был, хоть эллин, хоть иудей, имеет возможность обратиться в свою региональную общественную палатку письменно или устно, прийти на прием к ее сотрудникам во вторник или в четверг с шестнадцати до восемнадцати часов и подать свою челобитную. Важно? Важно! Есть просто общественники, а есть общественники с цацкой, заседающие в зале заседаний администрации Псковской области. И те, которые с цацками, получаются важней.

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А вот так вспомним навскидку: за десять минувших лет увидели мы на заседаниях палаты какую-нибудь значимую общественную дискуссию, внесли общественники с цацками в областной парламент какую-нибудь реально важную и жизненную для людей законодательную инициативу? Гугл помнит только что-то об официальных символах и о том, что первой инициативой, внесенной Общественной палатой в Псковское областное Собрание, стал законопроект о капремонте. Помните, конечно, жаркие общественные дискуссии о налоге для населения под названием «капремонт»? Народ в большинстве своем тогда был против. А вот Общественная палата Псковской области - за. И не просто «за», а, подчеркнем еще раз, выступила с законодательной инициативой, то есть назовем вещи своими именами: «подмахнула» власти. Но чего же еще и ждать от мутанта, по приказу свыше меняющего цвет личины?

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Где яркие спикеры и люди с собственной твердой гражданской позицией? Новые «Елены Демченковы» и «Игори Батовы», пытавшиеся вытащить из метртворожденного тела хоть какие-то признаки жизни? Их давно нет, в новых политических условиях таковые не требуются, а есть послушная, неразличимая в лицах и полностью слившаяся с властью масса функционеров-общественников с цацками.

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Взять хотя бы последние резонансные дискуссии в регионе, например, спор о строительстве в Моглино химзавода «Титан-Полимер». Вы что-нибудь слышали о высказываниях по поводу происходящего от членов Общественной палаты? И я не слышал. И не потому, что глухой. А потому, что такой у наших социомутантов Икс слабый голос. Мне возразят, мол, главная задача палаты не говорить, а слышать и доносить глас народа. Доносить куда следует. Пусть так. И да, мы часто слышим от Общественной палаты успокоительную мантру: «Мы вас услышали». Но что такое это «услышали» в реальности? Зачастую, как шутит наш остроумный народ, нечто среднее между «спасибо» и посыланием сами знаете куда. С чем я всех нас и поздравляю!

Александр Донецкий