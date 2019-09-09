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Реплика Донецкого: Подсчитали, прослезились…

Провал, не провал, а удар по репутации партии власти весьма ощутимый: из восьми главных избирательных кампаний в регионе «Единая Россия» отдала оппозиционерам четыре. И кому? Кандидатам непримиримого «Яблока», с полным основанием пребывающих сейчас в победной эйфории. Результат, без всяких преувеличений, беспрецедентный для нашего региона. Да и для всей России в целом. Снова можно говорить о «псковской политической аномалии».

На выборах глав районов «яблочники» празднуют викторию сразу в трех муниципалитетах - Дновском, Пустошкинском и Новоржевском. Причем в двух единороссы пролетели, что называется, с треском, в Дновском и Пустошкинском районах, о чем наглядно свидетельствуют цифры: «яблочник» Михаил Шауркин в Дновском районе набрал 62%, что почти в три раза больше, чем у его оппонентки из «Единой России» Татьяны Пахомовой, набравшей 23%. В Пустошкинском районе первенствовала представительница «Яблока» Светлана Василькова (53%), в полтора раза обогнав по голосам бывшего председателя облспорткомитета, единоросса Ивана Штылина. Самая ожесточенная борьбы выдалась в Новоржевском районе, где другая «яблочница», домохозяйка Софья Пугачева буквально вырвала победу из рук единоросса Сергея Мезенцева. Разрыв между оппонентами минимальный - всего 32 голоса!

На довыборах в Псковское областное Собрание по округу №2 врач скорой помощи, «яблочник» Артур Гайдук обошел единоросса Игоря Максимова, набрав 40% голосов (против 32% у Максимова). Примечательно, что на довыборах в Псковскую городскую Думу другой «яблочник» Николай Кузмин чуть было не обошел представительницу «партии власти» Галину Неваленную. Кузьмину не хватило всего 177 голосов, чтобы пройти в городской парламент, и это при том, что он не обладал ни мощным административным ресурсом, как у Неваленной, ни бонусом досрочного голосования.

Причины поражения «Единой России» вроде бы понятны: пенсионная реформа, за которую единогласно голосовали все единороссы в прошлом году, и месяц за месяцем ухудшающееся финансово-экономическое положение населения. Если перевести с суконного языка на образный: холодильник окончательно победил телевизор. К тому же и телевизора, то есть агитации и пропаганды, на псковских выборах-2019 особо не было. И здесь сразу возникает другой вопрос: «А кто в этом виноват?»

Источник: adindex.ru

Просчеты политтехнологов «партии власти» очевидны: кампания была фактически пущена на «самотек», проходила крайне вяло и неинтересно, ставка была сделана на устранение неугодных кандидатов от оппозиции при помощи административных рычагов - заявлений в суды, прокуратуру и ТИКи. В результате, там, где эта методика сработала, партия власти получила более консолидированное голосование за оппозиционных кандидатов. Сняв коммуниста Александра Ножку, политтехнологи «отдали» его голоса «яблочнику» Артуру Гайдуку.

Очевидно, что если бы Ножка сохранился в предвыборной гонке, он отнял бы голоса у «яблочника», протестный электорат у них был общий, и приоритет остался бы за единороссом Игорем Максимовым. Но коммуниста зачем-то выкинули из кампании, в результате чего Максимов, как и вся его партия власти, остались с носом. И это только один просчет политтехнологов «Единой России». Были и другие. О чем сейчас с садомазохистским наслаждением толкуют все немногочисленные псковские политнаблюдатели.

И все-таки, кто «виноват» в провале «Единой России» на выборах 8 сентября? Есть такое крылатой выражение: «У победы тысяча нянек, а поражение - всегда сирота». В том смысле, что к победе желают примазаться все, кому не лень, а от поражения все открещиваются. Поэтому за ошибки «Единой России», на мой взгляд, отвечают все понемногу: и руководство партии с их нелепыми праймериз (один чиновник-спортсмен Иван Штылин в Пустошке чего стоит!), и политический блок администрации Псковской области с его чванством и недальновидностью, и приглашенные на Псковщину политтехнологи, приехавшие из столиц и не знающие местных реалий.

Можно снять опасного кандидата по суду, но нельзя избавиться от протестного электората, от сотен недовольных голосов, которые тут же перетекли к следующим по списку. Власть либо не просекла эту фишку, либо просто не знала, что с этим делать, и катила по инерции: «снимать и не пущать». Не пустили, сняли, кого можно было, но эффект оказался обратным. Подсчитали, прослезились…

Александр Донецкий