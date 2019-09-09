Политика

«Что-то пошло не так»

8 сентября в Псковской области прошли выборы. В единый день голосования завершились 13 кампаний в Пскове и ряде муниципалитетов. В большинстве из них победили единороссы. Но — не везде: на выборах депутата регионального парламента и глав трех районов (Дновского, Пустошкинского и Новоржевского) первое место заняли кандидаты от «Яблока».

В день, когда «Единая Россия», по определению секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, вновь «жахнула всех», в Псковской области система дала очевидный сбой.

И прежде всего - в тех районах, где власть снимала кандидатов от оппозиции и «зачищала поляну». В этот раз она не делала, по сути, ничего другого, а точнее - навредила. Вне всяких сомнений, следовало совмещать технологию «против лома нет приема» (если уж ее вновь использовали) с другими приемами - проводить реальные праймериз, выпускать яркие агитационно-пропагандистские материалы, заниматься фоновой кампанией, опираться на местные элиты и местные кадры и т.д. Фактически ничего этого сделано не было — и вот результат. Впрочем, причин произошедшего значительно больше. Это, и внешние, не связанные с самой избирательной кампанией, обстоятельства: как кадровые и управленческие решения внутри области, так и общее ухудшение социально-экономической ситуации в стране и непопулярные реформы, которые привели к падению рейтинга партии власти (хотя справедливости ради следует отметить, что в целом по России результаты у «медведей» лучше, чем в Псковской области).

Не случайно, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов заявил о том, что на итогах голосования отчасти сказались репутационные потери «Единой России» из-за прошедших реформ в пенсионной системе и в сфере обращения с ТКО. «Люди недовольны, особенно в больших населенных пунктах. Партия «Единая Россия» взяла на себя ответственность за принятие этих решений – мы понимаем и принимаем всю полноту последствий, а наши конкуренты этим воспользовались», - считает лидер псковских единороссов.

Кроме того, на исход голосования повлияли методы ведения избирательной кампании. Начиная с подбора кандидатов (порой ими становились случайные, никак не связанные с избирательными округами, люди) и формой проведения праймериз (победителями партийного голосования объявили тех, кого ранее решили послать на выборы в Доме Советов). И заканчивая общим хаосом и дезорганизацией, когда один - в лес, другой - по дрова, третий - в отпуске, четвертый - вообще «не при делах». Подобная организация процесса, как мне представляется, сейчас будет затруднять поиск ответа на вопрос: кто виноват? Вроде бы по статусу должен ответить вице-губернатор — руководитель медийного блока, но все знают, что он был фактически отодвинут и не «рулил» кампанией. Тогда, может быть, приглашенные из-за пределов области политтехнологи? Так тоже нет — ибо тут неминуемо возникает вопрос, кто их приглашал — не должен ли нести ответственность и он? Найти стрелочника и наказать непричастного? Это вообще неправильно - и большого смысла не имеет. В общем, всё указывает на то, что «крайнего» не найдут — просто «сольют» и скажут: мол, это были острые конкурентные выборы, теперь надо не посыпать голову пеплом, а следует провести работу над ошибками.

Список причин произошедшего - длинный. Тут тебе и выбор технологов и технологий, когда ставка делается на снятие кандидатов от оппозиции. А это очень рискованная тактика — любой прокол чреват серьезными последствиями в день выборов.

Это уж не говоря о том, что сама по себе данная технология дискредитирует выборы как институт гражданского общества и подрывает доверие к власти. Как только тут «что-то пошло не так» — всё и посыпалось. Хотя на что можно было рассчитывать, когда снимали с дистанции тех же коммунистов? На то, что их голоса уйдут кандидатам от партии власти? Так нет, протестный электорат и должен был перейти представителям оппозиции — он и перешел яблочникам.

Кстати, Псковская Лента Новостей периодически отмечала все эти моменты и предупреждала, что дело может закончиться именно тем, чем оно и закончилось поздним вечером 8 сентября. Насколько мне известно, свои опасения на данный счет высказывали и лидеры регионального отделения «Единой России», и руководители областного центра — однако они не были услышаны. Начатое продолжалось, принимались какие-то не поддающиеся логическому объяснению решения, на финишной прямой избирателя еще и шокировали «шедеврами» агитационно-пропагандистской продукции — вроде печально известного АПМ, который войдет в историю псковских выборов как «Люди в черном».

Всё это в конечно счете и привело к развязке - первому поражению на выборах при губернаторе Михаиле Ведерникове. Если результаты голосования и стали для кого-то неожиданностью и даже сенсацией, то только не для читателей Псковской Ленты Новостей. В конце августа ПЛН опубликовала материал «Навстречу урнам: Правила съема». Статья была посвящена выборам глав районов.

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Рассуждая о шансах единороссов и их оппонентов, мы разделили муниципалитеты, где предстояло голосование, на три условные категории. К первой, где действующие руководители выглядели безусловными фаворитами, у них не было серьезных оппонентов и, соответственно, повода для особого беспокойства, ПЛН отнесла два района - Усвятский и Бежаницкий. Как показали результаты голосования, прогноз оказался верным: оба кандидата от ЕР победили, что называется, «в одну калитку». И.о главы Усвятского района Дмитрий Петров получил более 92 процентов, глава Бежаницкого района Сергей Михеев — более 70%.

Ко второй категории нами был отнесен Пушкиногорский район, где кандидат от «Единой России» лидировал, однако при этом были очевидны определенные проблемы и прогнозировалась менее убедительная победа. Так и вышло: Александр Баранов занял первое место, получив более 53 процентов. Яблочник Аркадий Васильев сумел увеличить свой рейтинг — он получил порядка 25 процентов, возможно, из-за снятия с дистанции самовыдвиженца Александра Коротоножкина. «Его» голоса могли перейти кандидату-яблочнику.

Наконец, в третью условную группу мы записали три района — Новоржевский, Пустошкинский и Дновский, где — и тут цитата из августовского материала: «позиции кандидатов от ЕР не столь уверенные, а представители оппозиции имели шансы на успех». Имели шансы — и воспользовались ими. Именно здесь победили кандидаты от «Яблока». В Дновском районе Михаил Шауркин набрал 63,75% и уверенно опередил Татьяну Пахомову. В Пустошкинском районе Светлана Василькова получила 53,35% и разгромила Ивана Штылина.

До последнего оставался неясным исход выборов в Новоржеве: все решили 32 голоса. Таким оказалось преимущество Софьи Пугачевой (45,95%) над Сергеем Мезенцевым. Кстати, и Василькова, и Пугачева — члены «Яблока», руководители районных отделений, Василькова — еще и заместитель председателя регионального отделения партии. Теперь обе стали главами муниципалитетов. Если вспомнить, что пару лет назад яблочные кандидаты «взяли» два района (Гдовский и Плюсский), то можно говорить, что «яблочная аномалия» продолжает развиваться. Нигде в России ничего подобного нет, а у нас — на карте появляются окрашенные в зеленые партийные цвета районы — пользуясь известной оговоркой Шлосберга, Псковская область становится Псковской яблостью.

А сама партия уже выглядит на выборах в районах оппозиционной силой №1, уверенно тесня КПРФ. Псковские коммунисты в этой ситуации - проигравшие, и глядя на более успешных представителей оппозиции, их кандидатам разве что остается повторять реплику героя известного фильма: «На его месте должен быть я». Уж точно снятый с выборов в Пустошке коммунист Виктор Лапшин мог рассчитывать на победу. Как и депутат Псковского районного собрания от КПРФ Александр Ножка, выбитый с довыборов депутата областного Собрания в Пскове. Победу здесь одержал яблочник, врач скорой помощи Артур Гайдук. Это первая победа представителя «Яблока» на выборах в региональный парламент по одномандатному округу — и впервые же во фракции этой партии будет не один, а два депутата. Отныне определение «человек-фракция» в отношении руководителя регионального отделения Льва Шлосберга становится неверным. Теперь это «фракция Марковичей». Кстати, интересный момент — кто сменит Артура Гайдука в городской думе Пскова. Дмитрий Пермяков или Татьяна Федорова, входившие в тройку лидеров списка «Яблока» на выборах в гордуму, или кто-то другой? Ответ на этот вопрос - дело ближайшего будущего, а имя еще одного нового депутата гордумы — по округу №13 — уже названо. Здесь обошлось без неожиданностей — победу одержала главный врач городской поликлиники Галина Неваленная (ЕР). Правда, процент ее поддержки относительно невысок (34,38%) — что не прибавляет ей шансов в борьбе за кресло главы города, если исходить из того, что госпожу Неваленную в Доме Советов вели на выборы, имея в виду как раз такое продолжение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с 2009 года (напомню, тогда ЕР по итогам муниципальной кампании проиграла сразу три района — в тот раз справедливороссам) нынешнее поражение - самое крупное. Более того, сейчас проигран еще и мандат депутата областного Собрания. А вообще в этой связи на память приходит поражение «Единства» на выборах в областное Собрание в 2002 году. Что до «Яблока», то это теперь на выборах в районах партия №2. Лет десять назад поверить в это было невозможно — мало кто был готов идти под ее знаменами. Ныне — наоборот: результаты голосования свидетельствуют, что желающим стать главами надо идти в «Яблоко». Это лифт, который способен поднять на верхний этаж муниципальной власти.

Напомню, что при поддержке «Яблока» в 2017-2019 годах избраны уже пять глав — это пятая часть всего корпуса районных руководителей. Помимо прочего, это и своего рода залог успешного прохождения кандидатом от партии пресловутого муниципального фильтра на следующих губернаторских выборах. Впрочем, до них еще далеко, а вот выборы председателя «Яблока» не за горами — до съезда партии остается всего несколько месяцев. Предположу, что на волне успеха псковских яблочников на выборах 8 сентября Льву Шлосбергу будет легче покорить заманчивую политическую вершину. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора, и мы к нему обязательно вернемся.

Александр Савенко