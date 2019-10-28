Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Лакмусовый ветер

В воскресенье на Псковщину обрушилась стихия. Ну как - стихия? Довольно сильный ветер. До 25 метров в секунду в отдельных районах. То есть даже полноценным ураганом не назовешь. В метеорологии ураган – это когда больше 32 м/с. Тем не менее, Псковское управление МЧС, как и полагается, объявило для населения штормовое предупреждение. Губернатор Ведерников в своем инстаграме призвал псковичей быть бдительными и осторожными.

И не зря. Ветер наделал бед. Валил деревья и заборы, отрывал с крыш куски кровли, уносил рекламные щиты. Социальные сети наполнились фотографиями опасных разрушений. Я собственными глазами видел, как упал внушительный строительный забор, огораживавший бывшую шпагатную фабрику. На улице Леона Поземского снесло светофор. Многие жители города и окрестностей остались без электричества.

Фото из сообщества «Жесть по-псковски» социальной сети ВК

С утра в понедельник собственники и городские службы устранили большой и малый материальный урон, а неприятный осадочек остался. Нет, не по поводу осенней непогоды. А по поводу той легкости, с которой у нас, как выясняется, падают светофоры и летают по проспектам опасные куски жести. Порыва ветра достаточно, чтобы благополучие оказалось мнимым.

В химии имеется лакмусовая бумажка. А в городском хозяйстве, как обнаружилось, – ветер, чуть сильнее привычного. И все валится к такой-то матери, под проклятия обывателя. И вряд ли потом кого-то ответственного спросишь за ущерб. За помятый автомобиль или, не дай бог, свалившийся с верхотуры на темечко кирпич. Хотя тысячу раз прав булгаковский товарищ Воланд: «Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится».

А свалится он исключительно «с того», что, как внезапно выяснилось, многое в городе сделано, простите, из говна и палок и «на от… Роскомнадзор!». Ну, ладно, деревья. Но заборы-то от ветра 20 м/с складываться, словно игрушечные, не должны! А уж светофоры тем более. Тут, опять же, ненароком припомнишь недавний мем губернатора Ведерникова про неизбывную псковскую «рукожопость». Вспомнишь и сразу забудешь. Потому что: «Ух! Вроде пронесло». Это у соседей – нет, не корова сдохла, а сплошная «жесть по-псковски». Но у соседей же - не у нас. Живем дальше. Починяем примус.

Саша Донецкий