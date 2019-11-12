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«Гений и злодейство» доцента Соколова

12.11.2019 18:20|ПсковКомментариев: 6

Убежден, случись «расчлененка» в том же Питере, но не с участием доцента СПбГУ и кавалера ордена Почетного легиона Соколова, а, скажем, простого сантехника, ну попала бы новость ненадолго в топ. Читатели криминальных хроник либо поморщились, либо посмаковали подробности: и читатели бывают разные, и надо же, чего в жизни не случается! - а на следующий день о кровавой бытовухе все бы благополучно забыли. Своих забот хватает.

А вот история доцента Соколова, предположу, имеет все шансы превратиться в захватывающий криминальный сериал. Будет еще много эпизодов: психиатрическая экспертиза, споры о том, что это было – аффект, не аффект? Репортажи из зала суда, мнения известных людей, комментарии экспертов и так далее. Слишком уж персонаж харизматичный. Занятный, заметный, скандальный. Завсегдатай популярных ютуб-каналов.

Чего уж тут прибедняться, до субботы 9 ноября, когда новость о доценте Соколове, как принято выражаться, «взорвала интернет», он был не только известным, но уважаемым в Петербурге человеком. Не без «ку-ку», конечно, но такова уж планида настоящих энтузиастов. Все они немножко чокнутые. И странности в поведении реконструктора, рядившегося в костюмы средневековых рыцарей и Наполеона, замечали многие. Задолго до того, как свалился в Мойку пьяным с отпиленными женскими руками, после чего и завертелся весь этот безумный хайп.

Олег Соколов (фото: mk.ru)

Первая реакция людей, его знавших, но относившихся с уважением: «Не верю! Ужас! Шок! Как могло случиться такое?». Реакция тех, кто доцента Соколова, мягко говоря, недолюбливал: «А ведь мы предупреждали!». Особенно сейчас усердствует шоумен Понасенков, буквально две недели назад проигравший Соколову в суде дело о плагиате. Очень смешно выглядят попытки некоторых обозревателей, называющих себя «либералами», связать сугубую «бытовуху» с условными «патриотами», идеологами «кровавого режима» и чуть ли не с Путиным. Здесь они зеркально похожи на своих оппонентов, хайповавших на другой знаменитой «расчлененке». Произошедшей в Москве зимой 2013 года, когда «белоленточник» Кабанов расчленил труп своей жены - радиоведущей Ирины Кабановой. Тоже был адский хайп, только персонажи и выводы другие: «Поглядите, кто такие эти либерасты на самом деле! Убийцы и расчленители жен».

В случае с доцентом Соколовым дошло до того, что некоторые публицисты всерьез обвиняют в произошедшем движение исторической реконструкции в целом. Мол, все эти «игры в прошлое» не что иное как «форма ментального заболевания», «весьма опасного» для окружающих, а «реконструкция этого варварства в 21 веке за пределами добра и зла».

То есть вывод как бы напрашивается сам собой: хочешь стать расчленителем, вступай в ряды реконструкторов! Ну, не абсурд ли? До чего еще договорятся господа-морализаторы?

Между тем, десять лет назад Олег Соколов был одним из организаторов фестивалей исторической реконструкции на Псковщине – «Железный град» и «Ледовое побоище», и многие псковичи тогда с удовольствием фотографировались на фоне наряженного в доспехи Соколова, а сейчас без стеснения выкладывают эти фото на свои страницы в соцсетях.

О.Соколов на фестивале «Железный град»

Более того, некоторые энтузиасты реконструкторского движения и сегодня не готовы отрекаться от былого кумира: де, достижения и вклад в изучение истории - это одно, а бытовуха и уголовщина - совершенно другое.

Я понимаю, что навлеку на себя «потоки говн» от многочисленных хейтеров, но лично мне такая позиция представляется более симпатичной, чем трусливое вымарывание персонажа из всех и всяческих списков. Как это, к примеру, мгновенно сделали модераторы сайта Российского военно-исторического общества, членом научного совета которого Соколов до недавних пор состоял. Думается, состоит и сейчас. Для исключения из членов совета наверняка требуется формальная процедура, и Соколова, само собой, обязательно исключат, только несколько позже. Пока же вся эта спешная «ретушевка» списка выглядит простым чиновным лицемерием, отдающим глупостью. Поскольку возникает неизбежный «эффект Стрейзанд», привлекающий еще больше внимания к неприятному и скандальному факту.

Все-таки надо отделять профессиональную деятельность от биографии, произведения художника от его бытовой жизни. А то ведь так бог знает до чего можно договориться.

Что, разве Маркиз де Сад перестал быть выдающимся писателем после того, что мы узнали о его сексуальных извращениях? Или Оскар Уайлд должен был отказаться от «Дориана Грея» после того, как его обвинили в содомии и заключили в тюрьму? Или вор-рецидивист Жан Жене не замечательный прозаик? Или сотрудничавший с нацистами Эзра Паунд не гениальный поэт? Как и Фердинанд Селин, упорно отрицавший Холокост? Творец культового фильма «Джентльмены удачи» Александр Серый перестал быть режиссером после того, как из ревности изуродовал человека и отправился на восемь лет в колонию? Или Эдуард Стрельцов перестал считаться великим футболистом после того, как изнасиловал девушку? Так можно дойти до того, что запрещать детям слушать песни Высоцкого, потому что тот был алкоголиком и наркоманом. Впрочем, все к этому, кажется, и идет.

Прошу понять меня правильно. Не надо вычитывать «между строк» того, чего в тексте нет. Я вовсе не оправдываю преступление доцента Соколова. Да и чем подобное можно оправдать? Только психиатрическим диагнозом. Да и то с трудом. Никто из нормальных, вменяемых людей, разумеется, не станет спорить, что случилась беда, да еще и с жуткими, «достоевскими» подробностями. Но разве доцент Соколов, преподававший в СПбГУ и Сорбонне, перестал от этого быть авторитетным в своей теме историком? Вот и писатель Борис Акунин считает, что не перестал.

Давайте уж отделять пресловутых мух от котлет. Отличать Божий дар от яичницы. Гения - от его злодейства.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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