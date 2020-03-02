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Реплика Донецкого: «Чума» из Уханя и глобальный карантин

Вот уже два месяца, как по миру бродит коронавирус из Китая, порождая страх и трепет. Число зараженных достигло 85 тысяч человек, число умерших – трех тысяч. По большей части все это китайцы, но неожиданные вспышки опасной пневмонии в Италии, Иране и Южной Корее вызвали настоящую панику. Границы закрываются, по идеалам глобального мироустройства нанесен ощутимый удар, поскольку единственный способ борьбы с «чумой» из Уханя – это карантин, то есть тотальная изоляция.

В результате экономика глобализма терпит первые миллиардные убытки: например, рынок товаров люкс, производимых преимущественно в Китае, сразу упал на 40%; среди главных жертв коронавируса эксперты называют туристический бизнес. Сообщается, что на пограничных переходах многих стран введены особые режимы: как не пропустить в страну источник заразы? Для пограничной Псковской области вопрос более чем актуален.

Суммируем информацию для тех, кто не в теме. Уханьский коронавирус, как и банальный грипп, распространяется воздушно-капельным путем, но способен жить и на поверхностях. Он неуловим: вы можете шарахаться от людей с насморком и кашлем, а больной человек может зайти в помещение, чихнуть и уйти, а вирус останется и заразит окружающих. Кроме того, враг чрезвычайно заразен: каждый заболевший в среднем успевает заразить трех здоровых. Что особенно плохо, коронавирус заразен на стадии инкубационного периода, то есть у носителя может не быть никаких внешних симптомов – высокой температуры, слабости, кашля, а человек заразен. Вирус вызывает острую пневмонию с летальным исходом, в зоне риска – прежде всего старики и дети, а также люди, ослабленные какой-то другой болезнью.

Однако так уж страшен черт, как его малюют? И не является ли нынешняя паническая атака лишь неизбежным следствием информационной прозрачности современного общества? Смертность от Уханьского коронавируса, по последним данным, составляет всего 3,4%. Сравним с другими известными вирусами последнего времени. Вот цифры медицинской статистики. Смертность от «птичьего гриппа» 1997 года составляла 53%, от «атипичной пневмонии» 2002 года – 9,6%, от «свиного гриппа» 2009-го – 17, 4%. Смертность от вполне «привычного» туберкулеза -13,5%. Иначе говоря, при всем ужасе происходящего, изображенном для нас некоторыми СМИ (якобы «чумой» из Уханя заразился даже Папа Римский!), сравнительно недавно с человечеством случались напасти и пострашнее. По смертности - раз в 10-15. И ничего – пережили и даже забыли. Кто помнит сейчас, как всего пять лет назад президент США Барак Обама пугал весь мир лихорадкой Эбола? Где теперь та Эбола? Оказалась фейком.

Разумеется, паникеры тут же придумают контраргумент: мол, сравнения некорректны. Опасность коронавируса вовсе не в проценте смертности, а в степени распространения заболевания. Вот именно! Смертность от «традиционного гриппа» и ОРВИ в развитых странах не превышает и полпроцента, а вот распространенность с коронавирусом пока даже смешно сравнивать. Каждый год гриппом болеют миллионы человек, и 200 тысяч (данные прошлого 2019 года) из них, представьте, умерли. И это, несмотря на более чем пятидесятилетнюю историю успешной борьбы с этим заболеванием, несмотря на все известные вакцины и чудодейственные прививки.

Разумеется, каждая отдельная жизнь бесценна, и кому нужна вся эта чертова статистика, когда сам вдруг начал кашлять, чихать и дико испугался? И все-таки сравним: три тысячи жертв от коронавируса и 200 тысяч за прошлый год от гриппа. По факту (по крайней мере, пока) обычный грипп гораздо опасней раскрученного во всех СМИ уханьского жупела. Но кому интересен обычный грипп? Нам подавай теории заговора и жуткие картинки закрытого мегаполиса, в котором прохожие замертво падают на улицах, как в голливудских фильмах про зомби-апокалипсис. Таково уж свойство человеческой психики.

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В Пскове, кстати, пока ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено, и это хорошо. Что, конечно, не означает, что бояться совсем нечего. Псков – тоже часть планеты, люди продолжают ездить в столицы и за границу, глобальный карантин в ближайшее время нам вряд ли кто устроит. Все-таки не в Китае живем, Поэтому, средство против панических настроений одно – научное знание и открытость информации, четкий ответ на вопрос: что на самом деле происходит?

На этом фоне недавний приказ председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко о фактическом запрете общения врачей с журналистами выглядит, мягко говоря, странно. Напомню, с 18 февраля всем медикам региона без санкции комитета запрещено участвовать в теле и радиопередачах, давать интервью и как-то «иначе взаимодействовать» со СМИ.

Ничего подобного я как-то и не припомню. От нас что-то скрывают? Тайных больных или очередных червей в супе? Видимо, для областного комитета по здравоохранению журналисты страшнее любого коронавируса.

Александр Донецкий