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Реплика Донецкого: Пляж с социальной дистанцией

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни нас ждет аномально жаркая погода. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы. В наших широтах такая африканская жара редкость, не зря же еще Пушкин назвал наше северное лето «карикатурой южных зим», но вот случается. Природа будто компенсирует людям, измученным самоизоляцией, тяготы жизни в жестких условиях коронавирусной пандемии.

Жара, и народ ожидаемо устремился на свежий воздух, к рекам и озерам. «Люди, - как бы говорит нам погода, - не теряйте времени, ловите животворящие лучи, купайтесь и набирайтесь сил». И люди рады ловить. С каждым днем на берегах все больше отдыхающих. Меж тем официально ограничительные меры никто не отменял, как и маски с перчатками, и пресловутую социальную дистанцию тоже. Что же делать? Окончательно «положить» на этот надоевший недокарантин?

На псковском городском пляже, что у стен Мирожского монастыря, проблему решили оригинально. Устроители пляжа взяли и вбили в песок красно-белые палки, показывающие ограничения для загорающих тел. Около сотни «ограничителей» вбиты в песок на расстоянии полутора метров друг от друга. Однако насколько это «ноу-хау» поможет соблюдать необходимое расстояние?

Очевидцы пишут в соцсетях, что к вечеру территория у монастыря заполнена отдыхающими, а желающих освежиться так много, что у кабинок для переодевания выстраиваются очереди. Какая уж тут социальная дистанция?

В Островском районе поступили еще проще: власти взяли и перекопали грунтовую дорогу, ведущую на пляж Горохового озера.

Островичи, естественно, возмутились: «Как так? Что за самоуправство?» - а власти им ответили: не соблюдаете, мол, меры личной и общественной профилактики, нарушает режим самоизоляции, цитирую:

«…согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам профилактики новой коронавирусной инфекции, которые являются обязательными для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, необходимо избегать людных мест, а пляж именно таковым и является. <…> при купании на ограниченном пространстве ни о какой даже элементарной гигиене, как простейшей, но важной мере профилактики распространения коронавирусной инфекции, нет и речи».

В администрации Островского района еще раз подчеркнули, что официально посещение городских пляжей и купание на их территории запрещено, и популярный пляж на Гороховом озере откроется только после нормализации ситуации с распространением COVID-19. «При этом сначала с арендатором пляжа будет заключен соответствующий договор, проведены все противоэпидемические мероприятия, обследовано дно озера и получено разрешение от санитарных и контролирующих служб», - говорится в сообщении чиновников, которые, как бы между прочим, напомнили жителям, что и штрафы за нарушения режима самоизоляции тоже никто не отменял. «Просим еще немного потерпеть и проявить гражданскую ответственность» - призвали в администрации Островского района.

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Что тут добавишь? Вселенский фарс с местечковыми особенностями продолжается. Вчера я смотрел в интернете фейерверк в столице по случаю Парада Победы, так праздничный салют наблюдали тысячи людей, сгрудившиеся на набережных Москва-реки. Ни о какой социальной дистанции, разумеется, не было и речи, и большинство москвичей демонстративно проигнорировало маски. Я не утверждаю, что это хорошо, может, и следовало одеть народ в намордники, но власти ведь должны понимать, что мы не в концлагере живем, и если, наконец, наступила настоящая жара, сдерживать и злить людей - просто глупо. Не стоит доводить жизнь до адского абсурда…

Александр Донецкий