Общество

На псковском пляже установили «ограничители» соцдистанции. ФОТО

На псковском городском пляже, находящемся у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, появились ограничительные колышки для соблюдения социальной дистанции. Как сообщает «МК в Пскове», красно-белые «палки» (именно так их называют между собой отдыхающие) установлены в центральной части пляжа.

Около сотни ограничителей вбиты в песок на расстоянии полутора метров друг от друга. Предполагается, что они помогут псковичам держать социальную дистанцию.

Пляж «ощетинился» на этой неделе, практически сразу после того, как в региональной столице установилась жаркая погода и большинство жителей Пскова отправились на пляж освежиться и позагорать.

Вечером пляж был полон отдыхающих, практически все парковочные места поблизости были заняты автомобилями. Желающих искупаться на пляже настолько много, что у кабинок для переодевания образуется очередь.

Напомним, официально городской пляж у Мирожского монастыря все еще закрыт. Тем не менее спасательный пост, находящийся на пляже, уже работает.

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Фото: Светлана Пикалева, «МК в Пскове»