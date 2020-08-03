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Реплика Донецкого: Прыгни в реку за 500 тысяч рублей

Не будем скрывать очевидное: бытовой уличный вандализм - наше все, и в последнее время это неприглядное явление приняло прямо-таки какие-то угрожающие масштабы. Инциденты множатся один за другим. Неслучайно, даже губернатор Ведерников обратил на эту проблему внимание: захлестнула, мол, Псковщину волна вандализма, и призвал жителей не проходить мимо, делать фото на телефон и сообщать полиции.

Призыв начальника подхватил председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, разместивший на своей странице в Instagram посты с фотографиями надписей и рисунков, уродующих стены Псковской крепости. По мнению Вадима Нэдика, штрафы за подобные деяния необходимо увеличить в разы, цитирую:

«Камень никто закрашивать не будет, граффити на нем надо либо смывать дорогостоящими растворителями, либо расчищать, при этом требуется разработка проекта. Стоимость таких работ велика, (может) достигать полумиллиона рублей и более».

Если материальный ущерб значительный, внушительным должно быть и наказание: скажем, если наказывать вандала штрафом, так пусть он будет 500 тысяч рублей, как минимум, чтобы покрыть расходы на ликвидацию «художеств» местных малевичей, дабы у них руки навсегда отсохли, как бы жестоко это не звучало.

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Позиция чиновника понятна, и скорее всего ее одобрит подавляющее большинство жителей, но есть одна проблема, и она не столько этического, сколько юридического свойства. Проблема, как мне представляется, в том, что ребята, которые марают стены, ничего не бояться. Ни того, что они будут пойманы и осуждены (это происходит крайне редко), ни, собственно, наказания, которое зачастую проходит по статье мелкое хулиганство (статья 20.1. КоАП). Максимум, что светит нашему австралопитеку за порчу стен - это штраф до двух с половиной тысяч рублей или 15 суток ареста. Да, в Уголовном кодексе РФ имеется статья 214, которая так и называется: «Вандализм», и там уже санкции гораздо более суровые: штраф до сорока тысяч и сроки от трех месяцев до трех лет, но тут уж, попробуй, докажи, что перед нами не мелкий хулиган, а именно вандал. Все это какие-то чисто гипотетические рассуждения. Когда вы в последний раз слышали, что у нас кого-то осудили за вандализм?

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То есть вандализма по факту сколько хочешь, целая волна, а наказанных вандалов нет: мне вспоминается только семнадцатилетний питекантроп, он же ученик колледжа из Пустошкинского района, который вместе со своим товарищем отломил штык скульптуре солдата первой мировой войны в сентябре 2015 года. Происшествие было тогда громкое, и питекантропов поймали, вменив им именно статью УК «вандализм», но вот, к примеру, особа женского пола, испортившая крепостную стену глубокомысленной надписью: «Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который утонет, если прыгнет за мной», судя по всему, так и осталась неизвестной, а значит, безнаказанной.

Тот же председатель комитета Вадим Нэдик призывает возбуждать уголовные дела, если ущерб памятнику превышает 500 тысяч рублей, но, опять же, я возвращаюсь к сказанному: инцидентов каждодневного вандализма десятки, если не сотни, по всем региону, а пойманных вандалов - один-два, и обчелся, и, в общем, согласимся, что цифра реально наказанных стремится к нулю.

При такой фактуре не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать: в ближайшее время волна вандализма не схлынет. Человекообразные существа продолжат портить исторический облик города, который вроде как претендует стать одним из туристических центров северо-запада России. Надеяться на то, что у здешних австралопитеков вдруг проснется мораль и чувство прекрасного, как-то не приходится.

Что же делать? Получается, ситуация безвыходная? Мне представляется, что нет. Просто тут нужен по-настоящему драконовский закон. Ну, вот, навскидку, штраф не две с половиной тысячи рублей, а сразу, допустим, пол-лимона. И никаких гвоздей!

Как? Простите, но у нас ведь имеется целая Общественная палата Псковской области с правом законодательной инициативы. Так пусть же ее члены немного поработают! Не все же языками зря чесать. Разработают специальный закон для таких исторических городов, как Псков, в котором обоснуют, что, мол, для борьбы с таким нехорошим явлением, как ползучий вандализм, необходимы жесткие меры. А Псковское областное Собрание, в свою очередь, уже выйдет с этим предложением на уровень Государственной Думы. Ничего невозможного! Авось, депутаты Госдумы вникнут и пойдут Пскову на встречу. Никакого «мелкого хулиганства», испортил памятник - сразу штраф в 500 тысяч. Один показательный судебный случай, второй, - глядишь, и вандализм сам собой закончится.

Александр Донецкий