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Реплика Донецкого: Плачущий смайлик псковского стоматолога

Врач областной стоматологической поликлиники Абакар Султанматов рассказал в Instagram, какую зарплату получил за прошедший месяц. Сделал он это не без горького юмора, выложив на суд публики сумму заработка и плачущий смайлик: «7 лет учебы в одном скриншоте. Отец, посмотри, сколько заработал твой сын, работая в поликлинике».

По подсчетам стоматолога, приняв 80 пациентов за двадцать рабочих дней, он заработал в областной стоматологической поликлинике 11 тысяч 210 рублей 80 копеек. Или в среднем - 510 рублей в день. «Что это за деньги?» - задал риторический вопрос молодой врач, добавив, что коммуналка стоит 5 тысяч, а новый ирригатор - 6 тысяч 600 рублей.

Люди в соцсетях, комментируя информацию Абакара Султанматова, выразили скепсис: мол, лукавит молодой дантист, мы еще не видели нищих стоматологов. Кто-то стал вдаваться в детали: откуда, де, такие суммы, если одна пломба стоит тысяч шесть, и вообще: то, что он предъявил, - это его официальная зарплата, а сколько у доктора «халтур»?

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Вывод из комментариев такой: нечего прибедняться, это ты в бюджетной поликлинике официально столько получаешь, а сколько «неофициально» или на подработках в частной клинике, никто не считал. И никто, подчеркиваю, НИКТО из комментаторов не удивился самой сумме заработка молодого стоматолога - фактически МРОТ в месяц, или 510 рублей в день. То есть наш народ считает подобные зарплаты нормальными.

И это при том, что в среднем зарплата врачей в Псковской области составляет 50 тысяч рублей. Во всяком случае, именно такую сумму в марте прошлого года озвучила председатель комитета Псковской области по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире «Эха Москвы» в Пскове, цитирую:

«Зарплата врачей в Псковской области составляет около 200% от средней зарплаты по региону, таким образом, эта сумма достигает 50 тысяч рублей».

Я посмотрел статистику. Да: средняя зарплата в Псковской области - примерно 26 тысяч рублей, но это, как говорится, средняя температура по больнице, а что в реальности? А в реальности - скриншот зарплатной карточки от Абакара Султанматова с его плачущим смайликом.

Человек, допустим, тот же врач, по нашим понятиям, должен «крутиться»: пришел в государственную поликлинику, отработал кое-как свои часы за копейки на карточку, а вечером отправился на частную «халтуру». Либо второй вариант - выманить у «клиента» (не пациента, а именно у «клиента») взятку в карман. Потом этими деньгами с главным врачом поделиться. Или не поделиться. Не знаю. Я сейчас описываю расхожую гипотетическую ситуацию, которая, однако, считается у нас «нормальной». Почитайте те же комментарии на пост стоматолога Султанматова во ВКонтакте. Вот реакция простых людей и есть тут правда, настоящая реальность.

В принципе, это все, что нужно знать о состоянии системы здравоохранения в Псковской области. И не только здравоохранения. И не только - в Псковской. Ситуация, которая, уверен, знакома очень многим жителям России, и которая описывается известным печальным анекдотом: «Нахожусь на работе, работу работаю, одна мысль, сука, не отпускает: где бы денег заработать?»

Александр Донецкий