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Реплика Донецкого: Нулевой эффект

Лет, наверное, шесть назад, если ничего не путаю, вот так же по осени, бреду по унылой улице. Навстречу мне - широко известный в узких кругах общественный деятель и как бы политик местного розлива. «Привет! Был на публичных чтениях по бюджету?» - кричит и вдруг с места в карьер, захлебываясь эмоциями и словами, начинает что-то втолковывать про бюджетный процесс, про нулевое чтение, про секвестр каких-то там статей, про то, что область возвращается в «лихие 90-е».

Я, слегка ошалев от столь нехарактерной вовлеченности в какую-то административную шнягу, только и смог переспросить: «Что, и вправду возвращаются 90-е?» - а потом выдавил сентенцию, мол, опыт житейский показывает, горький и не очень, лично на мою жизнь никакие областные бюджеты, хоть дефицитные, хоть профицитные, хоть секвестированные, никак не влияют: в общем, до фени мне его чтения и его результаты. Приятель удивился: «Но ты же журналист!» - но я, успев заметить явное разочарование в глазах городского сумасшедшего, уже отправился дальше, недоумевая: на какие пустяки, в самом деле, некоторые люди готовы тратить свою драгоценную жизнь!

Да, я журналист, и как бы по необходимости знаю, что процедура публичных слушаний по бюджету - так называемое «нулевое чтение» - предусмотрена законодательством. На одних таких «чтениях», года три назад, в темном неуютном зале музыкального училища я даже присутствовал по заданию редакции и чуть не помер со скуки. Главный финансист региона Татьяна Баринова монотонным, как у дьячка, голосом зачитывала доклад, все эти цифры и выкладки, а потом из зала последовали вопросы от публики. Один вопрос даже запомнил: «Так будем мы получать хоть какой-то доход от государственной границы, или нет?». «Нет», - был компетентный ответ от финансиста Бариновой и тогдашнего вице-губернатора Александра Кузнецова, который нынче, как мы знаем, «парится на нарах».

Да, помню, что когда «чтения» были придуманы (при губернаторе Андрее Турчаке, в самом начале его правления), то проходили они ни в пример ярче и громче, и не в маленьком актовом зале бывшего филфака ПсковГУ, как в нынешнем коронавирусном 2020-м, а Большом зале областной филармонии. И это была настоящая ярмарка политического тщеславия. Коммунисты под руководством пламенного Александра Рогова (Царствие ему Небесное) выдвигали какие-то требования; справедливороссы под предводительством яростного Олега Брячака устраивали политические демарши - демонстративно уходили с заседания.

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Признаем, какой-никакой общественный резонанс тогда присутствовал. Была в этих акциях некоторая политическая целесообразность, особенно перед выборами. Партии и их местные лидеры находили лишний повод пошуметь, заявить о себе избирателям. У политических фриков вроде ряженого казака Иванова была возможность выступить. Не то чтобы эта косноязычная и бестолковая ораторская активность как-то сильно влияла на главный финансовый документ региона: согласно законодательству, составление проекта областного бюджета в любом случае исключительная прерогатива администрации области, но был в этом хотя бы какой-то внешний хайп, карнавальный эффект.

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Нынче этот эффект окончательно сдулся. Публичные чтения, как были изначально так называемым симулякром, то есть симуляцией общественных слушаний, так и остались, но сегодня это просто мероприятие для галочки, даже городским сумасшедшим не шибко интересное. Например, в этом году из зала прозвучал всего один вопрос. Ну, а про демарши на «нулевом чтении» можно только вспоминать. Нулевое - в данном случае означает «никакое». Провели и забыли.

Александр Донецкий