Экономика

В Пскове проходят публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год

Публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» проходят в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На слушаниях в малом зале ПсковГУ присутствуют около сотни человек - депутаты областного Собрания, сотрудники органов исполнительной власти, представители муниципального самоуправления, силовых структур и общественности.

Отметим, что процедура публичных слушаний - так называемое «нулевое чтение» - предусмотрена законодательством. Участники слушаний выскажут мнение по проекту бюджета и внесут предложения и замечания. Затем, в соответствии с положениями закона «О бюджетном процессе в Псковской области», принятый к рассмотрению законопроект со всеми необходимыми материалами председатель Собрания Александр Котов направит в парламентские комитеты, а также в Счетную палату и правовое управление Собрания, которые в течение 10 дней должны подготовить заключения по проекту областного бюджета.

Кроме того, перед рассмотрением проекта бюджета в первом чтении пройдут традиционные консультации фракций областного Собрания депутатов с губернатором области.

Следующий этап - основные параметры бюджета обсудят на заседаниях парламентских комитетов, после чего документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного Собрания. Затем к работе над законопроектом приступит согласительная комиссия. Предметом ее детального обсуждения станут бюджетные расходы по показателям, рассматриваемым во втором чтении. Далее проект бюджета вновь будет вынесен на рассмотрение комитетов, позже - на сессию регионального парламента, где состоятся второе и третье чтения законопроекта.

При этом, согласно региональному законодательству, составление проекта областного бюджета - исключительная прерогатива администрации области. Региональный парламент лишь рассматривает и утверждает главный финансовый документ области.

Предварительно ознакомиться с главным финансовым документом Псковской области можно на портале государственных органов региона pskov.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).

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На данный момент для областного бюджета 2021 года установлены следующие характеристики: доходы прогнозируются в размере 36,47 млрд рублей, расходы – 39,79 млрд рублей. Как показывает многолетняя практика, заявленные бюджетные параметры являются предварительными - на этапе рассмотрения законопроекта в первых двух чтениях могут быть внесены корректировки, связанные с уточнением параметров федерального бюджета.

Как и в прежние годы бюджет региона дефицитный. Дефицит областного бюджета в 2021 году оценивается в 2,6 млрд рублей.

В законопроекте также указана цифра верхнего предела государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года – 21,415 млрд рублей.