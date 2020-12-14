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Реплика Донецкого: Пса им жалко, а человека - нет

Тем, кто верует в карму и так называемый «закон бумеранга», крупно подфартило. Прям не случай из жизни, а сценарий голливудского фильма с нравоучительным финалом. А между тем, благодаря соцсетям и медиа, все развернулось чуть ли не у нас на глазах.

Многие, конечно, помнят эту громкую историю. В июле житель Невельского района гражданин Терещенков убил ножом пса Пифа, принадлежавшего его соседке по деревне Галине Паскевич. Хозяйка Пифа жаждала для убийцы возмездия, но так и не дождалась. Дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» возбуждено не было. Из прокуратуры Галине пришел ответ: «данных о том, что умысел Терещенкова был направлен на причинение страданий животному, в материале не имеется». То есть, переводя с юридического языка на обывательский, убийца Пифа - не садист. Ну, просто вот так получилось. Бывает, дело житейское. Может, это была самооборона? Приятно вам будет, если на вас нападет большая кусачая собака?

Вот этот ответ прокуратуры с отказом в возбуждении против соседа уголовного дела и послужил для Галины Паскевич, что называется, триггером. Она организовала в соцсетях целую кампанию с призывом наказать убийцу ее любимого пса, взывала к справедливости. В результате на исходе лета к шумной истории подключился губернатор Псковской области, который заявил в своем Инстаграме, что берет это дело под личный контроль, и оно обязательно будет доведено до суда. Ну, раз уж целый губернатор в историю встрял, значит, будет суд.

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Всю осень тянулась проверка, и срок дознания продлевался, поскольку убийца путался в показаниях. То, по его словам, он отомстил за кошку, которую задрал Пиф, то сам защищался. И вот неожиданная развязка всей истории: хозяйка пса Галина Паскевич сообщила Псковской Ленте Новостей о том, что убийца ее питомца утонул в озере Ущо. Цитирую:

«Соседи позвонили. Приезжала полиция. Проверили. На 99,9% это он. Пошел на озеро свои сети, видимо, проверить. И не вернулся. Сапоги и вещи его на льду нашли. Видимо пытался выбраться».

Очередной несчастный случай. Опять же: бывает. Но что тут началось на интернет-форуме ПЛН и в соцсетях? Цитирую: «Пиф на том свете его встретит». «Прям на душе так светло стало. Туда и дорога». «Справедливое возмездие, таких не жалко». «Иногда карма работает». «А говорят, нет бумеранга, есть, и все по справедливости». «Все разрешилось само собой, казалось бы, но пёсика не вернешь, жаль его очень». И так далее.

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Друзья, я искренне силюсь понять: вот что это такое? Откуда эта дьявольская смесь из человеконенавистничества и злорадства? «Песика» им жалко, а человека – нет, нисколько. Что это за форма моральной перверсии. Я не знал гражданина Терещенкова С. В., который пошел на рыбалку и утонул. Понятия не имею, что он за человек. Возможно, убив пса Пифа, он поступил опрометчиво или эмоционально. Но мы ведь не знаем всех обстоятельств инцидента. Или, точнее, знаем их с одной стороны. Со стороны гражданки Паскевич. Почему мы исключаем вариант самообороны? Почему полицейские не стали возбуждать уголовное дело? Собака была без намордника, да и какой намордник в деревне? Тут много неясного, но в действительности не понятно одно: зачем ровнять жизнь животного и жизнь человека? По этой причудливой логике пресловутого «закона бумеранга» получается, что и всякий рыбак, отправившийся на рыбалку, обязательно должен потонуть, как и гражданин Терещенков. Потому что – ну как? Все справедливо. Ведь все рыбаки на самом деле - душегубы. Они губят души рыб. А охотники? Зверье лесное бьют да стреляют почем зря.

А сельские жители, которые держат поросят на убой? Вот они, изуверы, держат, допустим, поросенка, зовут его Васькой или Борькой, кормят его, холят и лелеют, чешут ему животик, а потом берут и режут на мясо. Делают из мяса тушенку. Вот ведь каннибалы! Да все мы, кто не отказались от мяса в рождественский пост! Мы-то по этой логике кто? Миллионы быков, коров, свиней, баранов на этой планете каждый день идут на убой, их мясо продается в супермаркетах, закатывается в банки. Почему о них-то не заплачут сторонники теории кармы? Где тут ваш чертов «бумеранг»?

Нет, сидите за кухонным или праздничным столом и тупо, чавкая, жрёте! Все это я к тому, что не надо вот этого лицемерия. Не надо вот этих причитаний и демонстративного злорадства. В комментариях, между прочим, вот пишут, что у погибшего невельчанина в хозяйстве жило много кошек. Возможно, за рыбой для них и отправился человек на озеро Ущо, где утонул. И вот теперь эти котики осиротели. Кто их будет кормить? Хозяйка Пифа? Ну, это навряд ли. Собачник кошатнику, как известно, не товарищ.

Объясните мне: что это за вывих мышления такой? Пса им жалко, а человека - нет.

Александр Донецкий