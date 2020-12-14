Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выбираем подарки в Пскове
новое городское кафе
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
С двух ног в один сапог
алло, мы ищем стартапы
Как минимум, варварство
конкурс лучшее новогоднее оформление
спастись от огня
Чем помогли малому и среднему бизнесу
75 лет спустя Год памяти и славы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Прогулка по (не)доступной среде
бизнес с душком
Александр Донецкий Публикаций: 438
14.12.2020 18:301 Реплика Донецкого: Пса им жалко, а человека - нет 12.12.2020 15:214 Реплика Донецкого: С чем рифмуется Конституция? 11.12.2020 18:282 «Акценты» Донецкого: «Спутник V» против КОВИДа, назад в СССР и памятник собаке 07.12.2020 18:304 Реплика Донецкого: Каникулы в коме? 03.12.2020 18:3013 Реплика Донецкого: Провокация под ником «Задрали!» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора 11.12.2020 22:0010 Хозяйка собаки Пифа заявила, что убийца ее питомца утонул в озере 13.12.2020 19:239 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 14.12.2020 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Пса им жалко, а человека - нет

14.12.2020 18:30|ПсковКомментариев: 1

Тем, кто верует в карму и так называемый «закон бумеранга», крупно подфартило. Прям не случай из жизни, а сценарий голливудского фильма с нравоучительным финалом. А между тем, благодаря соцсетям и медиа, все развернулось чуть ли не у нас на глазах.

 

Многие, конечно, помнят эту громкую историю. В июле житель Невельского района гражданин Терещенков убил ножом пса Пифа, принадлежавшего его соседке по деревне Галине Паскевич. Хозяйка Пифа жаждала для убийцы возмездия, но так и не дождалась. Дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» возбуждено не было. Из прокуратуры Галине пришел ответ: «данных о том, что умысел Терещенкова был направлен на причинение страданий животному, в материале не имеется». То есть, переводя с юридического языка на обывательский, убийца Пифа - не садист. Ну, просто вот так получилось. Бывает, дело житейское. Может, это была самооборона? Приятно вам будет, если на вас нападет большая кусачая собака?

 

Вот этот ответ прокуратуры с отказом в возбуждении против соседа уголовного дела и послужил для Галины Паскевич, что называется, триггером. Она организовала в соцсетях целую кампанию с призывом наказать убийцу ее любимого пса, взывала к справедливости. В результате на исходе лета к шумной истории подключился губернатор Псковской области, который заявил в своем Инстаграме, что берет это дело под личный контроль, и оно обязательно будет доведено до суда. Ну, раз уж целый губернатор в историю встрял, значит, будет суд.

Всю осень тянулась проверка, и срок дознания продлевался, поскольку убийца путался в показаниях. То, по его словам, он отомстил за кошку, которую задрал Пиф, то сам защищался. И вот неожиданная развязка всей истории: хозяйка пса Галина Паскевич сообщила Псковской Ленте Новостей о том, что убийца ее питомца утонул в озере Ущо. Цитирую:

«Соседи позвонили. Приезжала полиция. Проверили. На 99,9% это он. Пошел на озеро свои сети, видимо, проверить. И не вернулся. Сапоги и вещи его на льду нашли. Видимо пытался выбраться». 

Очередной несчастный случай. Опять же: бывает. Но что тут началось на интернет-форуме ПЛН и в соцсетях? Цитирую: «Пиф на том свете его встретит». «Прям на душе так светло стало. Туда и дорога». «Справедливое возмездие, таких не жалко». «Иногда карма работает». «А говорят, нет бумеранга, есть, и все по справедливости». «Все разрешилось само собой, казалось бы, но пёсика не вернешь, жаль его очень». И так далее.

Друзья, я искренне силюсь понять: вот что это такое? Откуда эта дьявольская смесь из человеконенавистничества и злорадства? «Песика» им жалко, а человека – нет, нисколько. Что это за форма моральной перверсии. Я не знал гражданина Терещенкова С. В., который пошел на рыбалку и утонул. Понятия не имею, что он за человек. Возможно, убив пса Пифа, он поступил опрометчиво или эмоционально. Но мы ведь не знаем всех обстоятельств инцидента. Или, точнее, знаем их с одной стороны. Со стороны гражданки Паскевич. Почему мы исключаем вариант самообороны? Почему полицейские не стали возбуждать уголовное дело? Собака была без намордника, да и какой намордник в деревне? Тут много неясного, но в действительности не понятно одно: зачем ровнять жизнь животного и жизнь человека? По этой причудливой логике пресловутого «закона бумеранга» получается, что и всякий рыбак, отправившийся на рыбалку, обязательно должен потонуть, как и гражданин Терещенков. Потому что – ну как? Все справедливо. Ведь все рыбаки на самом деле - душегубы. Они губят души рыб. А охотники? Зверье лесное бьют да стреляют почем зря.

А сельские жители, которые держат поросят на убой? Вот они, изуверы, держат, допустим, поросенка, зовут его Васькой или Борькой, кормят его, холят и лелеют, чешут ему животик, а потом берут и режут на мясо. Делают из мяса тушенку. Вот ведь каннибалы! Да все мы, кто не отказались от мяса в рождественский пост! Мы-то по этой логике кто? Миллионы быков, коров, свиней, баранов на этой планете каждый день идут на убой, их мясо продается в супермаркетах, закатывается в банки. Почему о них-то не заплачут сторонники теории кармы? Где тут ваш чертов «бумеранг»?

Нет, сидите за кухонным или праздничным столом и тупо, чавкая, жрёте! Все это я к тому, что не надо вот этого лицемерия. Не надо вот этих причитаний и демонстративного злорадства. В комментариях, между прочим, вот пишут, что у погибшего невельчанина в хозяйстве жило много кошек. Возможно, за рыбой для них и отправился человек на озеро Ущо, где утонул. И вот теперь эти котики осиротели. Кто их будет кормить? Хозяйка Пифа? Ну, это навряд ли. Собачник кошатнику, как известно, не товарищ.

Объясните мне: что это за вывих мышления такой? Пса им жалко, а человека - нет.

Александр Донецкий     

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 64 человека
14.12.2020, 18:440 В Сети появилась новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 14.12.2020, 18:420 Подписано финансирование программы Псковской области по модернизации первичного звена здравоохранения 14.12.2020, 18:370 Гдовского водителя-наркомана лишили водительских прав через суд 14.12.2020, 18:301 Реплика Донецкого: Пса им жалко, а человека - нет
14.12.2020, 18:250 Глава Великих Лук высказался о переводе школьников на дистанционное обучение 14.12.2020, 18:122 Псковичей приглашают принять участие в героико-патриотическом диктанте МЧС 14.12.2020, 18:010 Дикие цены 14.12.2020, 17:580 В Себеже ищут очевидцев наезда на 16-летнюю девушку
14.12.2020, 17:472 В погоне за лихачом без прав псковским полицейским пришлось открыть стрельбу. ВИДЕО 14.12.2020, 17:450 Автобусные рейсы в Стругокрасненском районе отменены из-за дистанционного обучения 14.12.2020, 17:440 Антон Минаков рассказал, как найти золотую середину в медиапространстве 14.12.2020, 17:312 Дед Мороз пытается залезть в окно пятиэтажки в центре Пскова
14.12.2020, 17:200 Новогодние ели начали устанавливать в районных центрах Псковской области 14.12.2020, 17:120 Псковские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по джиу-джитсу 14.12.2020, 17:100 В Великих Луках двое подростков подозреваются в угоне автомобиля 14.12.2020, 17:070 На 2,5 года осудили порховича за рукоприкладство, «пьяную» езду и грабеж
14.12.2020, 16:510 Врач рассказал псковичам о сроках выделения вируса переболевшими COVID-19 пациентами 14.12.2020, 16:4910 Юрий Сорокин передал в дар нуждающимся псковичам почти 5 тысяч пар новой обуви 14.12.2020, 16:430 На ремонт дороги Псков - Писковичи - Муровицы направят более 100 млн рублей 14.12.2020, 16:350 Как продать автомобиль через интернет?
14.12.2020, 16:320 Прокурор попросил 15 лет лишения свободы историку Соколову 14.12.2020, 16:270 «СберБанк Онлайн» снова признали лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга 14.12.2020, 16:190 Печорский суд оштрафовал эстонца за незаконное пересечение границы 14.12.2020, 15:563 Александр Котов: Мы должны делать все, чтобы коронавирус не омрачил новогодние праздники
14.12.2020, 15:531 Дополнительные меры поддержки беременных женщин предложили ввести в России 14.12.2020, 15:490 Таможенники в Себежском районе изъяли 4 тысячи пачек белорусских сигарет 14.12.2020, 15:440 Председателем Бежаницкого районного суда назначен Сергей Филиппов 14.12.2020, 15:370 Анастасия Повторейко ответила на волнующий медицинское сообщество вопрос
14.12.2020, 15:290 Псковские конвоиры помогли ветерану Великой Отечественной войны 14.12.2020, 15:230 Дмитрий Песков назвал ерундой статью Times о повторной попытке отравить Алексея Навального 14.12.2020, 15:1310 Полицейские изъяли на псковском рынке около 500 банок красной икры 14.12.2020, 15:112 В работе YouTube и других сервисов Google произошел масштабный сбой
14.12.2020, 15:052 Бесплатные перевозки врачей на такси стартуют по всей стране с 21 декабря 14.12.2020, 14:580 Более 100 фонарей установили на одной из главных улиц в Опочке 14.12.2020, 14:501 Псковский эксперт сообщил, при каких симптомах необходимо сделать мазок на COVID-19 14.12.2020, 14:472 В Москве построят храм в традициях церковного зодчества Пскова
14.12.2020, 14:272 Больные коронавирусом могут рассчитывать на перерасчет платы за ТКО 14.12.2020, 14:240 Ввоз более 18 тонн молока из Белоруссии запретили в Псковской области 14.12.2020, 14:030 Первый социальный онлайн-форум проводит «Единая Россия» 14.12.2020, 13:564 Анна Кузыченко рассказала о нюансах перевода школ Пскова на дистанционное обучение
14.12.2020, 13:330 Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря 14.12.2020, 13:260 Большинство читателей ПЛН выступают против сокращения новогодних каникул 14.12.2020, 13:230 Платить за ЖКУ через личный кабинет «Псковских коммунальных систем» смогут жители региона 14.12.2020, 13:201 «Единая Россия» намерена сделать более прозрачной сферу оборота древесины
14.12.2020, 13:111 Рейтинг политической активности. Скользкие темы 14.12.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 14.12.2020, 12:521 Проверка по факту гибели двух человек в провалившейся под лед автомашине идет в Псковской области 14.12.2020, 12:480 Награждены авторы лучших слоганов для Псковской Ленты Новостей
14.12.2020, 12:412 150 уклонистов от армии разыскали в Псковской области этой осенью 14.12.2020, 12:373 Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года 14.12.2020, 12:280 Самое дешевое представительство Эстонии находится в Пскове 14.12.2020, 12:150 Обнаружены тела утонувших в автомобиле в Новосокольническом районе
14.12.2020, 12:090 Осужденный экс-заместитель губернатора Псковской области не жалуется на условия содержания в колонии 14.12.2020, 12:020 Более 4 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в Пыталово 14.12.2020, 12:010 Более 200 псковских курсантов стали участниками всероссийского правового диктанта 14.12.2020, 11:490 Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 72 миллиона
14.12.2020, 11:410 Аптечный пункт открылся в куньинской деревне Жижица 14.12.2020, 11:330 Банк «Открытие»: Ускорение инфляции снижает вероятность снижения ключевой ставки 14.12.2020, 11:260 Более 20 граммов марихуаны изъяли полицейские у двух жителей Острова 14.12.2020, 11:204 Назван набор бесплатных лекарств при COVID-19
14.12.2020, 11:074 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 86 14.12.2020, 11:020 Проект реконструкции дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры подешевел на 2,5 млн рублей 14.12.2020, 10:490 Псковские школы присоединились к новогодней акции «Время дарить сказку» 14.12.2020, 10:431 Более 150 псковичей предупредили об опасности выхода на лед
14.12.2020, 10:251 Пскович попался на краже спиртного из магазина 14.12.2020, 10:130 «Постскриптум»: Об импортозамещении и дорожных ремонтах 14.12.2020, 10:020 Псковские артиллеристы сдали нормативы по сборке оружия 14.12.2020, 09:590 Пятеро сирот получили жилье в Красногородске после прокурорской проверки
14.12.2020, 09:455 Маткапитал предложили тратить на образование родителей 14.12.2020, 09:430 Конференция по безопасному использованию транспорта зимой прошла в псковской дивизии 14.12.2020, 09:350 «В фокусе»: О правилах и принципах начисления платежа по ТКО 14.12.2020, 09:290 На пожар в бане выезжали пожарные в Дновском районе
14.12.2020, 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 14.12.2020, 09:140 Водолазы из Великих Лук продолжат поиски провалившейся под лед машины с людьми 14.12.2020, 09:115 Количество самолетов-разведчиков у границ России выросло на 40% за год 14.12.2020, 09:020 Мужчина погиб на пожаре в Вольчих Ямах в Псковском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.