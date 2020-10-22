Общество

Владелица убитого пса Пифа побывала на очной ставке с предполагаемым убийцей

Владелица убитого в Невельском районе пса Пифа Галина Паскевич побывала на очной ставке с предполагаемым убийцей собаки. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

«Съездила на очную ставку с убийцей моего Пифушки. Протокол выкладываю. Вторую страничку с правами потерпевшей (то есть моими) опустила. Теперь эта мерзость утверждает, что он случайно убил моего мальчика. Отмахивался. Через забор, ага. Ждем дальнейших шагов от полиции и прокуратуры», - сообщила Галина Паскевич.

«В свою очередь хочу поблагодарить Хас-Магомеда Рамазанова за моральную и профессиональную поддержку в поездке. Молодой человек оставил свои дела, совершенно безвозмездно поехал со мной за 650 км от Москвы на ночном автобусе и представлял мои интересы на очной ставке и дальше на суде.И большое спасибо всем, кто следит за делом», - написала женщина.

Напомним, расследование дела по факту убийства пса Пифа в Невельском районе находится на контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.