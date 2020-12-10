Происшествия

Хозяйка собаки Пифа заявила, что убийца ее питомца утонул в озере

Хозяйка собаки по кличке Пиф в Невельском районе Галина Паскевич сообщила Псковской Ленте Новостей о том, что убийца ее питомца утонул в озере Ущо.

Пиф

«Соседи позвонили. Приезжала полиция. Проверили. На 99,9% это он. Пошел на озеро свои сети, видимо, проверить. И не вернулся. Сапоги и вещи его на льду нашли. Видимо пытался выбраться», - рассказала женщина.

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В настоящее время тело мужчины не обнаружено, ведутся поисковые мероприятия. В силовых ведомствах пока не могут однозначно подтвердить информацию Галины Паскевич в связи с отсутствием тела.

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Напомним, расследование дела по факту убийства пса Пифа в Невельском районе находится на контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.