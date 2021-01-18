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Реплика Донецкого: Звезда ковида

Что ж, заболеваемость коронавирусом, судя по всему, действительно выходит на плато, и повседневная жизнь постепенно возвращается в норму: школьники перешли на очное обучение, открываются театры и концертные залы, но главное – с сегодняшнего дня началась массовая вакцинация, которая, согласно оптимистичным прогнозам, примерно к лету должна покончить с ненавистной пандемией.

Массовая вакцинация в стране вот только-только стартовала, а уже породила много неожиданностей, связанных с ее организацией. Так, на далеком от нас Сахалине объявлено, что все вакцинированные граждане получат право не носить маски в общественных местах, а на груди будут носить специальный бейджик, указывающий, что человек прошел вакцинацию и не опасен для окружающих. Видимо, так правительство Сахалинской области решило стимулировать граждан к добровольной вакцинации. Ну, а у многих скептиков тут же возникли ненужные ассоциации: народ в Фейсбуках ожидаемо сравнил ковидные бейджики с желтой «звездой Давида», специальные повязки или нашивки на одежду, которые обязаны били носить жители еврейских гетто на оккупированных нацистами территориях.

Сравнение вроде бы не совсем корректное: носители «звезды Давида» подвергались унижению и угнетению со стороны оккупационных властей, а тут, наоборот, гражданам с ковидными бейджиками предоставляют право не носить надоевшие маски. Однако, если отвлечься от исторических параллелей и вдуматься, назначение бейджа то же, что и у повязки с желтой звездой, - выделить, отграничить одну группу граждан (уже вакцинированных) от другой (невакцинированной), то есть, как ни крути, а смысл этой весьма сомнительной инициативы властей Сахалина – в сегрегации, отделении одних от других. Те, кто вакцинировался, автоматически попадают в более привилегированную группу граждан, а те, кто не успел или не хочет, как бы поражаются в правах, то есть вынуждены носить ненавистные «намордники». Вот вам и цветовая дифференциация штанов с планеты Плюк из фильма «Кин-Дза-Дза» на новый лад. Интересно, власти Сахалина долго думали, когда предлагали свои «звезды ковида»?

В менее явной форме это касается и так называемых паспортов вакцинации. Новость сегодняшнего дня – в Башкирии уже вводят так называемые «антиковидные паспорта». Их будут получать жители с антителами к коронавирусу. Ковид-паспорта начнут выдавать с 5 февраля, сказал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, такой документ даст человеку возможность посещать массовые мероприятия, общественные места или даже получить скидку в магазине. Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, информация автоматически переправляться на портал госуслуг, а пользователи получат особые QR-коды, которые и будут считаться антиковидными паспортами. И, опять же, условно говоря, «чистые» отделятся от «нечистых».

Эту же проблему обсуждают на уровне Евросоюза, то есть Россия тут не одинока. Вот новость от 17 января, цитирую: «Решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 нельзя принимать быстро, однако дебаты о сертификатах полезны. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Если мы начнем реализовывать это слишком рано, это создаст гигантскую фрустрацию», — сказал он в эфире нидерландского канала NPO. По его словам, резкое введение паспортов вакцинации может вызвать у людей впечатление, что вакцинация является обязательной».

Еще бы не вызывало фрустрацию (то есть травмирующую психику ситуацию, вызывающую подавленное настроение), когда вас, если вы своевременно не вакцинировались, автоматически записывают в группу лиц, лишенную каких-то гражданских прав. И дело тут не только в ношении масок, а в более серьезных вещах, например, праве пересекать границу. В соцсетях уже возникли панические опасения: а будут ли отечественные вакцины «Спутник V» и «Вектор» признаваться в странах Запада наравне с их западными аналогами? Или все население России скопом запишут в число как бы неполноценных и не имеющих право пересекать границу Евросоюза? Вот тут уж точно пресловутый ковидный паспорт или QR-код сыграет роль трагической «звезды Давида». Уж очень стремительно с этой сомнительной темой «иммунных паспортов» мы оказались внутри какой-то мрачной антиутопии, на которую никакой фантазии не хватило бы ни у писателя Оруэлла, ни у писателя Замятина.

Александр Донецкий